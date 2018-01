Cô gái đoạt 100 triệu đồng 'Thách thức danh hài' có gia cảnh khó khăn

Kim Hoàng sống cùng bố mẹ và hai em gái tại ấp 2, tổ 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM, trong căn nhà tình thương cấp bởi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

Ngôi nhà ọp ẹp, chắp vá của gia đình Kim Hoàng.

Bố mẹ em hiện là nhân viên phục vụ tại trường trung học cơ sở Tân Quý Tây. Cả hai bắt đầu công việc từ 2010. Tổng thu nhập mỗi tháng 7 triệu đồng, lo toan mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống, học tập cho cả gia đình.

Ông Trương Văn Chanh, bố của Kim Hoàng mắc chứng xơ gan nhiều năm nay. Hiện ông vẫn điều trị, thanh toán bằng bảo hiểm y tế. Căn bệnh khiến sức lao động của bố Kim Hoàng giảm sút, khó làm việc nặng trong thời gian dài.

Ngoài công việc tại trường cùng vợ, ông trồng rau muống để tăng thu nhập. Mỗi ngày, ông hái 10kg rau sạch, bán cho quán lẩu của người quen với giá 6.000 đồng một kg và làm thêm nghề thợ mộc. Khách hàng chủ yếu là láng giềng.

"Cuộc sống cực khổ, nhiều lúc tôi và chồng cũng mệt mỏi. Nhưng chỉ cần nhìn ba con siêng năng học tập, mọi buồn phiền tan biến. Ở đời, tiền thì cần đó. Nhưng với tôi, mấy tấm bằng khen của các con mới là báu vật vô giá", bà Mai chia sẻ về thành tích học tập của ba con.

Kim Hoàng hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Nông Lâm TP HCM, chuyên ngành trồng trọt. Mỗi lần đến trường, Hoàng đi xe buýt hơn hai tiếng đồng hồ. Buổi học bắt đầu 7h, Hoàng dậy từ 5h, làm việc nhà rồi mới đến trường và ít khi nào vắng học.

Trước đó, Hoàng là học sinh giỏi 12 năm. Em gái đầu hiện học năm ba trường Đại học Nông Lâm TP HCM cũng có thành tích tương tự. Riêng em út học lớp 11, chưa năm nào vụt mất danh hiệu học sinh giỏi. Kim Hoàng chia sẻ: "Nhìn thấy bố mẹ khổ cực, ba chị em không học hành đàng hoàng thì không chịu được".

Cơ duyên đưa Kim Hoàng đến với chương trình Thách thức danh hài cũng từ việc học. Lúc chuẩn bị đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành trồng trọt, em làm rơi vỡ vài dụng cụ thí nghiệm. Hoàng tìm mua đồ thay thế, thì lại đi nhầm địa chỉ.

"Lúc biết mình đi nhầm, trời cũng đã trưa nắng, em tấp vào quán lề đường để nghỉ chân, uống nước. Không ngờ ngay tại đó đang tổ chức casting cho cuộc thi", nữ sinh viên 23 tuổi cho biết. Hoàng tò mò lại xem thì được nhân viên trực ghi danh hỏi thăm và thuyết phục em vào thi thử.

Ngoài giờ học, Kim Hoàng thường phụ giúp công việc gia đình.

Hoàng rất thích nghe nhạc của Lê Cát Trọng Lý để giải trí bởi tiếng đàn guitar mộc mạc, giai điệu trầm buồn, lời ca ý nghĩa. Trong vòng casting, do không chuẩn bị trước, Hoàng nhớ đến ca khúc yêu thích "Nhiều người ôm giấc mơ" nên hát theo.

Chính lối hát tự nhiên, bình tĩnh đến mức bật cười đã nhận được cái gật đầu của trưởng ban casting, sau đó là phần thi chính thức giúp Hoàng đoạt tiền thưởng 100 triệu đồng. "Lúc làm việc nhà phụ bố mẹ, em hay nghêu ngao hát. Có vài lần em hát thử cho mấy em trong thì các em cũng cười lớn. Không ngờ hai danh hài cũng cười nắc nẻ", Kim Hoàng cho biết.

Lúc dự thi, Kim Hoàng giấu gia đình. Chiếc áo dài diện trong buổi ghi hình cùng Trấn Thành, Trường Giang do chính em mua vải, đặt may để chuẩn bị cho ngày lễ tốt nghiệp sắp đến. Sau khi đoạt giải thưởng cao nhất, em mới thông báo với cả nhà. Bà Mai cũng trấn an để con gái bình tĩnh đón nhận số tiền lớn, không vì thế mà xao lãng việc học tập.

Số tiền thắng giải, Kim Hoàng dự định dùng toàn bộ để trả tiền học phí nợ ngân hàng của ba chị em và tu sửa khu vườn nha đam quanh nhà.

Kim Hoàng chia sẻ: "Em mừng lắm khi trả cho bố mẹ khoản nợ này. Sau khi ra trường, em dự tính sẽ theo nghề kỹ sư nông nghiệp, kiếm công việc có thu nhập ổn định để tiếp tục lo cho gia đình, cho hai em ăn học đến nơi đến chốn".

Kim Hoàng là người thứ sáu trong lịch sử chương trình Thách thức danh hài giành 100 triệu đồng và thứ hai của mùa 4. Cô đồng thời là thí sinh hy hữu chỉ dùng một kịch bản mà hai giám khảo bật cười sáu lần.

Đây là chương trình thực tế đạt nhiều triệu lượt xem mỗi tập trên YouTube. Ở mỗi tập, thí sinh có năm vòng thi, mỗi vòng một phút để diễn tiểu phẩm chọc cười hai giám khảo, tiền thưởng tăng dần theo từng vòng.

Theo VnExpress