Cô gái nhà người ta 24: Con gái chết vì ung thư, lão Đẩu sắp bị hại chết

Bố Khoa tức giận muốn đi trả thù

Bàn tính cách đi báo công an tìm em gái cho Khoa

Sau khi đến nhà lão Tài giải cứu Trâm-em gái Khoa- thất bại, Khoa và Cân bị dọa sẽ bị kiện nên đành phải đàm phán hoãn binh. Lão Tài cho Cân tiền chữa bệnh cho bố. Khoa kể lại liền bị ông Hòa (NSND Bùi Bài Bình) tức giận. Bố Khoa đòi đến nhà lão Tài chém chết quán karaoke. Khoa nói nên báo công an trước.Uyên (Phương Oanh) trách cả hai người bạn hành động không bàn bạc. Khoa cũng xin lỗi Uyên. Khoa bàn với Cân không thể hèn mãi được, không để cho lão Tài hại cả làng. Khoa lên công an huyện khai báo để tìm Trâm.Cường thiếu gia đang ngồi ăn với bố liền nhận được chiếc hộp, Cường hoảng hốt giật lấy đạp xuống đất vì tưởng Đào lại gửi quà khủng bố, nhưng đó chỉ là mẫu do đối tác gửi. Lão Tài cáu giận đuổi Cường đi.