Cô gái nhà người ta tập 16: Uyên bị thiếu gia làm nhục và buộc thôi việc

Bất ngờ Cường lấy khăn tẩm thuốc mê ra hạ gục Uyên. Uyên tỉnh dậy, chân tay tuy còn yếu ớt nhưng vẫn cố lất điện thoại ra gọi cầu cứu Khoa. Tuy nhiên Khoa say rượu, không nghe được điện thoại. Cường phát hiện ra tắt điện thoại, không bỏ qua cơ hội cưỡng đoạt cô.

Uyên không thể chống cự

Hôm sau công an đến nhà Cường, yêu cầu Cường về trụ sở làm việc vì Uyên tố cáo Cường cưỡng hiếp cô. Ông bố còn cho rằng phải có bằng chứng, công an yêu cầu về điều tra thì rõ. Công an nói, nạn nhân được đưa đi giám định và có kết luận bị xâm hại. Cường thấy không thể chối được liền quay ra nói với bố cứu hắn ta vì hắn không muốn ngồi tù.