Cô gái xuất hiện 2s ở tập cuối ‘Về nhà đi con’ bị cộng đồng mạng 'dội bom'

Quảng cáo

Bộ phim “Về nhà đi con” đã khép lại với 85 tập phim phát sóng, tuy nhiên nhân vật được đem ra bàn tán nhiều hơn cả dàn diễn viên chính là “khách mời” xuất hiện trong 2s. Ở cảnh quay Vũ “cua lại vợ cũ” thì một cô gái bất ngờ xuất hiện và đi trên bờ biển, tay cầm ô.



Vũ lập tức chạy theo khiến Thư thở dài ngao ngán: “Đúng là bản chất không bao giờ thay đổi”.

Tuy nhiên, bất ngờ là Vũ chạy theo cô gái lạ mặt chỉ để mượn ô che nắng cho Thư. Tình huống này khiến nhiều khán giả bật cười.

Trớ trêu hơn là cô gái cầm ô xuất hiện trong 2s trên hình từng khiến nhiều người hiểu lầm là nhân vật chen ngang hạnh phúc của Thư- Vũ giống như Nhã.

Trước đó, khi bộ phim “Về nhà đi con” mới chiếu được hơn 20 tập thì cô gái có tên Khánh My bất ngờ chia sẻ một album hậu trường có tên ”Quay phim Về nhà đi con. My là khách mời cho tập cuối nha mọi người”.

Những hình ảnh Khánh My chia sẻ trước đó từng bị cư dân mạng chỉ trích vì quá phô trương mặc dù chưa rõ cô sẽ vào vai nhân vật nào.

Quả thực, Khánh My xuất hiện trong tập cuối nhưng không ngờ lại không thấy mặt và không có bất cứ lời thoại nào. Một số khán giả mỉa mai cho rằng My cảnh quay của My còn thua chú xe ôm hay cô bán hoa, một nhân vật phụ của phụ.

Ngay khi bộ phim kết thúc, hàng nghìn bình luận “ném đá”, tấn công trang cá nhân của Khánh My và nhắc nhở cô nên bớt ảo tưởng vào bản thân.

Trước giờ phim phát sóng, Khánh My vẫn tự tin về vai diễn của mình. Sự thật là tình huống "dở khóc dở cười" khi cô nàng chỉ được quay từ sau lưng. Xuất hiện ảnh chế về 2s "định mệnh" của cô gái trong tập cuối "Về nhà đi con".

Đỗ Quyên