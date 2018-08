Cơ quan chức năng vào cuộc vụ chụp ảnh phản cảm ở Tuyệt tình cốc

Mới đây, trên trang cá nhân của Thư Dung - Á hậu 3 Miss Eco International - chia sẻ nhiều hình ảnh ăn mặc thiếu vải của cô và một cô gái khác giữa khung cảnh Tuyệt tình cốc ở Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều người chỉ trích bộ hình phản cảm, thiếu văn hóa cũng như việc dùng cành thông để làm bối cảnh là phá hoại môi trường.

Nickname Nguyễn Vân bình luận: "Chị có cần uốn éo khoe ra tất tần tật như vậy không, làm giảm hẳn đi giá trị con người chị và cả danh hiệu á hậu chị đang có". Hàng trăm lời bình luận khác đồng quan điểm với khán giả trên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã gửi văn bản tới Công an Thành phố Đà Lạt, yêu cầu xác minh làm rõ sự việc. Phía Thư Dung cho biết cô cần họp bàn cùng êkíp trước khi phản hồi tới công chúng.

Thư Dung sinh năm 1995 ở Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 90 - 60 - 94 cm. Người đẹp từng tham gia các cuộc thi The Look, The Face và đoạt giải Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Hồi tháng 4 cô đoạt giải Á hậu 3 ở cuộc thi Miss Eco International.