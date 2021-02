Cô Xuyến 'Về nhà đi con' nói về việc 'tuyển phi công' sau khi ly hôn chồng thứ tư

Hiện đoạn clip tiktok mà "cô Xuyến" trả lời đang thu hút hơn 52.000 lượt tương tác từ khán giả. Dưới bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự chia sẻ với cô, mong cô có cuộc sống hạnh phúc, tích cực. Bên cạnh đó, nhiều fan dành lời khen tới nhan sắc trẻ trung, tươi tắn của nữ diễn viên.

Sau 4 năm chung sống, Hoàng Yến - nữ diễn viên đóng vai cô Xuyến trong "Về nhà đi con" xác nhận đã ly hôn người chồng thứ 4. Xác nhận với Tiền Phong, nữ diễn viên cho biết cuộc hôn nhân của mình và chồng cũ đã kết thúc từ một năm nay. "Cái gì mất đã mất rồi. Tôi chỉ muốn, nếu có thể hãy cho nhau cuộc sống bình yên, không động chạm đến nhau, cư xử với nhau như những người thật là có văn hóa, bởi vì chúng tôi còn có chung một đứa con. " - Diễn viên Hoàng Yến tâm sự.

Cách đây tròn 20 năm, điện ảnh Hàn Quốc nổ phát súng đầu tiên vào đề tài đồng tính bằng bộ phim Cú nhảy định mệnh (Bungee jumping on their own). Tuy nhiên vẫn còn mang tính chất thăm dò khi để cho tình yêu nam-nam xuất hiện loáng thoáng ở phần cuối phim. Ý tưởng tình cũ gặp lại sau khi đầu thai đã đem về nhiều giải thưởng cho kịch bản và phim sau đó được dựng thành nhạc kịch cũng rất ăn khách.