Cởi trói cho nude, không chỉ cấp phép mà còn nhãn quan 'thượng đế'

Cô đăng trên Facebook cá nhân: “Chúc cả nhà một mùa Valentine vui vẻ và hạnh phúc. Quà Valentine muộn của cả nhà nhé”. Khi dư luận nóng lên cô bình thản đáp lại: “Những chỗ nhạy cảm trên cơ thể đã được che đi một cách khéo léo. Bởi vậy, tôi không thấy có điều gì phản cảm ở đây”.

Sau 4 năm, M.T lại tiếp tục chơi trò cũ, cô tặng những người quan tâm facebook của mình bức ảnh nằm trên giường không mặc gì, chỉ dùng chăn để che những bộ phận nhạy cảm. Nếu năm 2014, cô tiết lộ bức ảnh không xiêm y nằm trong chiến dịch cộng đồng OakClub của Đông Nam Á với mục đích từ thiện thì bức hình không xiêm y mới nhất lại nhằm để tuyên truyền cho lợi ích của việc nude khi ngủ.

Trước M.T không ít mỹ nhân trong làng giải trí Việt đã đưa ra những bức hình trong trạng thái không mặc gì và cũng núp dưới muôn vàn tên gọi chứng tỏ mục đích cao cả. Vừa rồi, khi triển lãm ảnh nude lần đầu tiên tại Hà Nội mở ra, dư luận có ý, triển lãm vẫn dè dặt quá, an toàn quá. Thực ra, nếu đem so về độ hở, mấy bức không xiêm y của M.T còn kín hơn nhiều so với ảnh trong triển lãm nude vừa qua. Thế mà dư luận đã ồn ào. Chính sự ồn ào của dư luận lại là mồi lửa kích thích các người đẹp siêng cởi hơn, cởi xong lại có dịp giãi bày tâm tư.

Cởi trói cho nude, không chỉ phụ thuộc vào đơn vị cấp phép mà còn phụ thuộc nhãn quan của “thượng đế”. Ngay cả một số nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên dòng nude hình như cũng ngại ngần không dám gọi đúng tên tác phẩm. Thí dụ, vừa rồi trong triển lãm ảnh nude tại Hà Nội, có một bức làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt vời của đôi gò bồng đảo. Thế mà nhiếp ảnh gia lại làm người thưởng thức ít nhiều tụt hứng khi đặt cho nó cái tên quá đỗi an toàn: Nguồn sống.

Su Su