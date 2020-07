‘Con nhà nòi’ Maya Hawke khoe dáng săn chắc với đồ bơi, vòng 1 ‘trễ nải’ gây chú ý

Hôm thứ Năm (23/7), cánh săn ảnh bắt gặp Maya Hawke tắm biển ở The Hamptons (New York).

Maya Hawke sinh năm 1998, là diễn viên trẻ người Mỹ. Cô xuất hiện lần đầu trên màn ảnh với vai Jo March trong bộ phim Little Women năm 2017 của BBC. Năm 2019, cô đóng vai Robin trong phần ba của loạt phim Netflix Stranger Things. Ngoài ra, cô cũng góp mặt trong các phim truyền hình "Once Upon A Time" và "Human Capital".