'Cơn sốt' hát nhép

Bài 1: Nhép môi ra tiền

Lip-sync (hát nhép) thời gian gần đây “hút” giới trẻ không chỉ vì khả năng nhép môi “chuẩn không cần chỉnh”, mà còn bởi màn biểu cảm đầy ấn tượng của nhân vật chính.

Nhép chơi…

Dù mới 5 tuổi nhưng bé Bối Bối cùng cha của mình đã “gây bão” cộng đồng mạng bằng những clip nhép cực dễ thương. Những cảnh trong các bộ phim, vở hài của nghệ sĩ Việt Hương hay tiểu phẩm Dì ghẻ - Tấm Cám đều trở thành cảm hứng của cặp cha con “lầy lội” này. Mỗi clip được chia sẻ trên mạng đều thu hàng ngàn lượt thích (like), chia sẻ (share), bình luận (comment)…

Mặc dù có khả năng diễn sâu, nhưng cô bé Bối Bối hồn nhiên chỉ nghĩ đơn giản đó là trò vui giữa 2 cha con, chứ không hề biết mình đã trở thành hiện tượng mạng được rất nhiều người yêu thích. Từ sức hút của những clip diễn hài nhép miệng ngắn đó đã trở thành cơ duyên, đưa Bối Bối đến với chương trình “Mặt trời bé con” do MC Lại Văn Sâm dẫn chương trình.

Cũng nổi lên từ lip-sync trên mạng, Nguyễn Ngọc Giang Thùy (15 tuổi, ngụ Q.3) cho biết cô làm clip để thư giãn sau những giờ học căng thẳng. “Mình tình cờ thấy một đoạn lip-sync trên mạng rất hài hước nên mày mò làm thử. Rất đơn giản, chỉ cần một chiếc máy vi tính có webcam kết nối với internet, hoặc chiếc điện thoại thông minh tự quay hình mình đang nhép theo một bài hát nào đó. Rồi ghép âm thanh vào, thêm một vài hiệu ứng cho sống động nữa là xong. Cuối cùng thì đăng trên trang mạng xã hội, hoặc các diễn đàn để mọi người cùng xem là được”.

Lip-sync được đầu tư rất công phu Kể quy trình thì đơn giản vậy, nhưng khâu chính là nhép sao cho trúng, nhép như thật mới ăn điểm. Thủy Tiên (Lớp 12 trường Nguyễn Thị Diệu, Q.3) có thâm niên 2 năm chơi lip-sync bộc bạch, cô mất vài tháng trời đứng trước gương để tập khẩu hình miệng cho khớp với nội dung muốn thể hiện.

“Đâu có đơn giản là chỉ thuộc bài và nhép theo mà thu hút người xem, mình còn phải thể hiện sự hài hước, vui nhộn trong đó. Càng buồn cười thì lượng người xem càng đông. Mặc dù đây chỉ là trò chơi nhưng không thể làm qua loa, cho có. Chơi lâu ngày thành quen, sẽ lên hạng, chuyên nghiệp hơn” - Thủy Tiên nói. Cô gái trẻ này cũng đã chào hàng gần chục clip hát nhép được khá nhiều bạn trẻ yêu thích.



… Nổi tiếng thật

Thành công nhất trong trào lưu này phải kể đến Kaity Nguyễn (19 tuổi), sau khi đăng tải clip hát nhép 15s của mình, cô đã nhận được nhiều lời khen “có cánh” từ cộng đồng mạng. Không chỉ vậy, Kaity Nguyễn một bước thành sao từ “hot girl hát nhép” thành nữ chính của bộ phim trăm tỷ Em chưa 18.

Trong những “nhép sĩ” vụt sáng thành sao, không thể không nhắc đến Don Nguyễn với những clip hát nhép Teen vọng cổ, Bà già Yahama… đưa lên Youtube, thu hút hàng trăm ngàn lượt người xem và được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Và, Don Nguyễn không còn là một cái tên trên mạng, anh chính thức bước vào làng giải trí, xuất hiện trong các chương trình quảng cáo, được mời biểu diễn ở các sân khấu cũng như ở mảng phim ảnh.

Hotboy V.Thanh (22 tuổi) có gương mặt điển trai như các nam thần trong các truyện ngôn tình, tham gia lĩnh vực người mẫu gần 5 năm nhưng mãi vẫn không “nổi”. Thế nhưng, chỉ bằng một vài đoạn nhép trên mạng trong trang phục sơ-mi trắng, khuôn mặt phiêu theo lời bài hát, dân mạng ngay lập tức đã phong Thanh thành “soái ca hát nhép”. Facebook anh chàng thu hút hơn 200.000 lượt theo dõi chỉ trong thời gian ngắn. Được nhiều người biết đồng nghĩa với sự nổi tiếng, hợp đồng quảng cáo, người mẫu tới tấp “bay” về. Và tất nhiên, thu nhập tăng lên đáng kể.

“Thực sự là mình không ngờ hiệu ứng từ những clip nhép lại tốt đến thế. Có lợi thế diễn xuất cùng ngoại hình ăn ảnh, mỗi clip nhép mình up (đăng) lên mạng đều thu hút lượng review (đánh giá) tích cực. Mình không chỉ nhép theo những bài hit mới được giới trẻ yêu thích, mà còn nhép theo các clip hài, cải lương nữa” - Thanh hào hứng kể.



Trào lưu

Lip-sync có nghĩa là thu hình của mình và biểu diễn, hát nhép môi sao cho thật giống với ban nhạc hoặc ca sĩ đã biểu diễn thành công bài hát đó. Trào lưu lip-sync bắt nguồn từ Trung Quốc khi hai sinh viên nước này tự quay và tự hát nhép ca khúc I want it that way. Sau đó, clip này được đăng tải trên mạng Youtube và tạo nên một hiện tượng trên internet, vì sự hài hước, độc đáo và sáng tạo của họ. Lip-sync được lan truyền rất nhanh và đã được giới trẻ trên toàn thế giới đón nhận một cách nồng nhiệt.

Ở Việt Nam, trên rất nhiều trang web, các clip hát nhép được đầu tư khá công phu và kỹ lưỡng về mặt chất lượng cũng như nội dung. Ở một số trang còn tổ chức các cuộc thi nhằm bầu chọn ra người hát nhép tốt nhất. Thông thường, để có thể tham gia vào trò chơi này, người chơi thường chọn trước một bài hát đã được biểu diễn thành công của một ca sỹ hoặc một ban nhạc nào đó. Và tất nhiên, những bài hát bất hủ của các ca sỹ tên tuổi và các nhóm nhạc nổi tiếng vẫn là lựa chọn hàng đầu của những người ham mê lip-sync.

Từ bài hát đã lựa chọn, người chơi tìm hiểu trước bài hát sao cho phù hợp với bản thân. Mấu chốt của vấn đề là khả năng quan sát các cử chỉ, cách thể hiện của ca sĩ (hoặc nhóm nhạc) thật kỹ lưỡng. Sau quan sát này, người chơi sẽ nghe theo nhạc và... biểu diễn lại sao cho không khác gì những người đã biểu diễn thật. Các “sô” diễn này được ghi hình lại kèm theo lời bài hát tương thích.

Theo kinh nghiệm của những tay chơi lip-sync, để tham gia không khó vì chỉ cần có chút khả năng biểu diễn kèm theo một webcam, hay “xịn” hơn nữa là một máy camera là đã có thể trở thành chủ sở hữu những bài nổi tiếng. Các clip này sẽ được chính các thành viên trong diễn đàn bình luận và đánh giá.(Còn nữa)

Lip-sync không chỉ là các clip được thực hiện theo kiểu tự sướng nữa mà gần đây, nhà đài còn tổ chức các gameshow thể hiện tài năng nhép của người chơi. Đơn cử như gameshow Kỳ phùng địch thủ (Lip Sync Battle) đã góp phần đưa lip-sync đến gần hơn với công chúng.

Uyên Phương