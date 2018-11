Cool Japan Festival 2018: sân chơi của những cộng đồng say mê văn hoá

“Đắm chìm” trong không gian văn hóa Nhật Bản

Với những vũ điệu âm thanh sôi động từ DJ Sei J cùng các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản, Cool Japan Festival 2018 đã đem lại cho giới trẻ một chương trình độc đáo, lan tỏa thông điệp về một đất nước Nhật Bản đầy màu sắc. Giới trẻ đã có thể “cháy hết mình” trong âm nhạc đầy cảm xúc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại chỉ có riêng ở Nhật Bản.

So với thời kỳ trước thì những năm trở lại đây các lễ hội văn hóa Nhật Bản đã có thêm những điểm mới mẻ nhằm thu hút cả các nhà đầu tư và giới trẻ để có thể cùng nhau lan tỏa văn hóa Nhật Bản đến với người dân Việt Nam. Những tiết mục góp mặt trong Cool Japan Festival 2018 lần này đã đem lại cơ hội cũng như thách thức, giúp các bạn trẻ thực hiện ý tưởng phát triển tài năng của mình với môi trường chuyên nghiệp

Nhóm múa ô truyền thống với những bộ Kimono màu sắc

Màn trống hội Tenko sôi động

Điệu nhảy của tiếng cười Yosakoi đến từ các câu lạc bộ tại Hà Nội

Cuộc thi Japan and Me cũng đã tìm ra những chủ nhân tài năng và may mắn với những giải thưởng rất giá trị từ Sakuko Việt Nam và các đơn vị đồng hành tài trợ.