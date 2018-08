Cuộc tình ít người biết giữa Minh Tiệp và 'Phan Kim Liên' lẳng lơ nhất màn ảnh

Được biết, năm 2006, Can Đình Đình sang Việt Nam tham gia bộ phim "Hà Nội, Hà Nội" của đạo diễn Bùi Đình Dũng, đóng cặp với Minh Tiệp. Trong phim, Minh Tiệp vào vai chàng hướng dẫn viên điển trai định lừa cô gái xinh đẹp người Hoa (do Can Đình Đình thủ vai chính) nhưng sau đó lại trúng tiếng sét ái tình của người đẹp.

Can Đình Đình sinh năm 1986 tại thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2005.

Mặc dù là lần đầu hợp tác, nhưng cả Minh Tiệp và Can Đình Đình khi ấy đều thể hiện sự ăn ý, đặc biệt là những phân đoạn tình cảm, gần gũi nhau. Và nhờ bộ phim mà Minh Tiệp và Can Đình Đình đã "phim giả tình thật".

Thời điểm ấy, trong rất nhiều lần chia sẻ với báo giới, Minh Tiệp tiết lộ ngay từ lần đầu gặp, anh đã bị mỹ nhân Hoa ngữ hút hồn bởi vẻ đẹp trong sáng, nữ tính và đậm chất Á đông. Bên cạnh nhan sắc, cách làm việc chuyên nghiệp, sự thông minh và hồn nhiên là những ấn tượng khó quên đối với nữ diễn viên Hoa ngữ.

Hình ảnh Can Đình Đình trong phim 'Hà Nội, Hà Nội'.

Theo đó, trong những ngày không phải quay phim, Minh Tiệp thường đích thân đưa bạn gái đi khám phá Hà Nội và thưởng thức những món ăn của miền Bắc. Can Đình Đình khi ấy, tuy là ngôi sao mới được săn đón cũng như luôn có vệ sĩ đi cùng nhưng khi yêu Minh Tiệp đã sẵn sàng ngồi sau xe máy của nam diễn viên, đi ăn những món ăn vỉa hè bình dân.

Hình ảnh thân thiết của Minh Tiệp và Can Đình Đình thuở còn yêu nhau. Và sau khi trở về nước để tiếp tục duy trì công việc diễn xuất, Can Đình Đình vẫn liên lạc hàng ngày với Minh Tiệp. Chính bởi sự tâm lý, quan tâm của bạn gái kém 9 tuổi khi ấy đã khiến cho Minh Tiệp phải khẳng định rằng Can Đình Đình chính là người khiến anh thực sự yêu thương, trân trọng.

Thậm chí, cặp đôi còn xác định xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc khi Can Đình Đình từng đến gặp gỡ gia đình Minh Tiệp và nam chính "Hà Nội, Hà Nội" còn có lần bay sang Trung Quốc chào hỏi người thân của bạn gái.

Nhan sắc hiện tại của tình cũ Minh Tiệp.

Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý và lý do cá nhân, mối tình của cặp đôi đã kết thúc sau 2 năm gắn bó mặn nồng. Mặc dù vậy, họ vẫn coi nhau là bạn và thường xuyên trò chuyện những lúc rảnh rỗi. Ngay cả khi Minh Tiệp lập gia đình, Can Đình Đình vẫn không ngại hỏi thăm, gửi lời chúc phúc đến tình cũ.

Hiện tại Minh Tiệp đã có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Thùy Dung và con gái đầu lòng.

Sau vai nữ chính phim điện ảnh đầu tay "Hà Nội, Hà Nội" và nhận được giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại "Cánh diều vàng 2007", Can Đình Đình tiếp tục tham gia nhiều dự án phim điện ảnh, truyền hình lớn của Hoa ngữ.

Năm 2010, người đẹp gây tiếng vang lớn khi vào vai dâm phụ lẳng lơ Phan Kim Liên của phim "Tân Thủy Hử". Sau thành công của bộ phim, Can Đình Đình đã trở thành ngôi sao đình đám Hoa ngữ và đạt không ít giải thưởng điện ảnh danh giá.

Lộc Liên

Tổng hợp