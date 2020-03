Cựu diễn viên đình đám của TVB phải đi bán hàng rong ở tuổi 67 vì Covid -19

Quảng cáo

Cụ thể, mới đây, Quan Thông bị truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) bắt gặp khi đang bán nước sốt sò, điệp trên một con phố. Trước đó, ông cũng bị bắt gặp đang bán hàng rong nhưng khi ấy nam diễn viên cho biết mình là chủ quầy hàng và nhanh chóng bỏ đi.

Hình ảnh Quan Thông bán nước sốt trên phố.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Quan Thông cho biết, thời gian gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên không còn ai mời ông đi biểu diễn. Đồng thời việc kinh doanh nước sốt cũng ế ẩm vì mọi người hạn chế ra ngoài. “Lúc trước mỗi tháng tôi bán được ít nhất 200 lọ. Thu nhập chẳng có, thì làm sao có tiền duy trì cuộc sống. Cho nên, tôi phải dọn quầy hàng ra đường bán. May ra còn kiếm được chút đỉnh tiền, đủ no bụng ngày 3 bữa", ông trải lòng.

Bên cạnh đó, nam diễn viên 67 tuổi tiết lộ, trước khi bệnh dịch Covid -19 bùng phát, ông kiếm được hơn 400 USD hàng tháng từ việc buôn bán nước sốt sò điệp và biểu diễn mãi nghệ ở các hiệp hội, đoàn xã. Mặc dù đây không phải là mức thu nhập cao nhưng cũng đủ để ông sống dư dả cả tháng.

Hình ảnh thời trẻ của Quan Thông.

Theo truyền thông Đài Loan, khi đi bán hàng rong trên phố, để thu hút khách hàng qua lại trên phố, Quan Thông phải treo biển quảng cáo giới thiệu mình là "siêu sao Hong Kong - Đài Loan" mặc dù không còn mấy ai nhớ đến tên tuổi của ông.

Quan Thông sinh năm 1953 tại Quảng Đông, Trung Quốc, ông thuộc nhóm diễn viên thế hệ đầu của đài TVB. Trong sự nghiệp của mình, nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như “Sở Lưu Hương”, “Thiếu Lâm Tự truyền kỳ”, “Mạnh Lệ Quân”, “Thái Kỳ anh hùng truyện”... Đặc biệt, vai diễn hòa thượng Vô Hoa trong Sở Lưu Hương của Quan Thông đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, năm 1983 khi sự nghiệp đang ở kỳ đỉnh cao vì được nhà đài TVB o bế, Quan Thông bất ngờ chuyển sang Đài Loan hoạt động nhưng không gặt hái được thành công, theo thời gian tên tuổi của nam diễn viên mờ nhạt dần. Những năm gần đây, Quan Thông hầu như không còn được mời tham gia diễn xuất nên chuyển sang kinh doanh, mặc dù vậy nam diễn viên đều thất bại và từng phải ngồi tù vì tội gian lận tài chính.

Lộc Liên

Toutiao