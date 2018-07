Dàn hợp xướng được đề cử giải Grammy trình diễn tại phố cổ Hội An

Nhiều tác phẩm được biểu diễn chuyên nghiệp dù trời mưa- ảnh Q.H

Được thành lập vào năm 1968 với hơn 90 nghệ sĩ, đoàn hợp xướng đã mang đến cho khán giả những bản phối mới lạ, hấp dẫn dựa trên những giai điệu quen thuộc của các bài hát: America, the Beautiful, Fifty Years of the Best, Circle of Life, Beauty and the Beast, I’ll Be There, Holy của Verolga Nix, Trống Cơm,…

Lãnh đạo thành phố Hội An tặng quà lưu niệm cho dàn hợp xướng - ảnh Q.H

Dù trời mưa nhưng "những đại sứ thanh nhạc của Hoa Kỳ" đã mang đến cho khán thính giả trong và ngoài nước có mặt tại Hội An nhiều cảm xúc tuyệt vời với những tràng pháo tay không dứt.

Quốc Hải