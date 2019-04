Dàn nữ siêu anh hùng nóng bỏng của 'bom tấn' Avengers: End Game

Brie Larson (SN 1989) là diễn viên/ca sĩ người Mỹ. Cô quen thuộc với khán giả qua nhiều tác phẩm ăn khách như 21 Jump Street, The Gambler, Kong: Skull Island... Năm 2016, người đẹp giành giải Oscar "Nữ chính xuất sắc" với phim Room.

Elizabeth Olsen vào vai Scarlet Witch trong "End Game". Scarlet Witch là một dị nhân, có năng lực tinh thần khủng khiếp. Cô xuất hiện lần đầu trong "Avengers: Age of Ultron (2015)".

So với các chị gái, nữ diễn viên sinh năm 1989 sở hữu chiều cao vượt trội hơn (1m68) và thân hình nóng bỏng, quyến rũ.

Trong "End Game", Karen Gillan vào vai Nebula - con gái nuôi của Thanos. So với chị gái nuôi Gamora, Nebula không được cha nuôi yêu thương và trọng dụng bằng, dẫn đến ban đầu cô có thái độ khá thù địch với Gamora. Tuy nhiên, sau khi nhận định Thanos là kẻ nguy hiểm phải loại trừ, Nebula cải thiện quan hệ với chị gái. Trước "End Game", Nebula xuất hiện trong hai phần "Guardians of The Galaxy" (Vệ binh dải ngân hà) và "Avengers: Infinity War" (Avengers: Cuộc chiến vô cực).