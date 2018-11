Dàn sao Hàn sẽ đổ bộ Hà Nội tháng 12 tới

Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến 2/12 tại trong khuôn viên khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây (gần đường Võ Chí Công).



Chương trình do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng công ty phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT), Trung tâm KOPIA (Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc) đồng chủ trì, Hội người Hàn tại Hà Nội tổ chức với sự tài trợ của nhiều cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền địa phương của Hàn Quốc.



Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc bước sang năm thứ 10 có quy mô ngân sách tăng gấp 7 lần so với Lễ hội lần thứ nhất, lượng khách tham quan tăng hơn 10 lần và đến nay Lễ hội đã trở thành một trong những sự kiện được biết đến rộng rãi và được giới trẻ chờ đợi nhất tại Hà Nội. Theo thông tin từ BTC, lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Việt Nam- Hàn Quốc diễn ra năm ngoái tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã thu hút hơn 250.000 người tham dự.



Năm nay, Lễ hội sẽ được tổ chức trong khuôn viên khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, khu vực trong tương lai sẽ trở thành trung tâm của Thủ đô Hà Nội. Địa điểm này có ý nghĩa rất đặc biệt khi đây cũng chính là Khu ngoại giao đoàn mới, nơi Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ chuyển trụ sở về đây trong đầu năm tới.



Bên cạnh các nghệ sỹ Hàn Quốc, đại diện nghệ sĩ Việt Nam được mời tham tham gia chương trình là ca sĩ NIT, được mệnh danh là Super Rookie của Việt Nam. NIT mặc dù là một gương mặt mới nhưng đã có kinh nghiệm tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện của hai nước Hàn - Việt và được đánh giá là ca sĩ rất có triển vọng.



Ngoài ra, lễ hội kéo dài 3 ngày này còn hứa hẹn thu hút khách tham quan bởi hơn 140 gian hàng ẩm thực, thực phẩm, các đặc sản địa phương Hàn Quốc như gạo, nấm, sâm, cuộc thi tìm kiếm tài năng Hàn - Việt, chương trình biểu diễn của nhóm nhảy Việt Nam Lotus, lớp học nấu ăn Hàn - Việt, chương trình biểu diễn của nhóm nhảy Hàn Quốc Cycle, chương trình cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam của nhóm nhảy cổ vũ.



Chương trình bốc thăm trúng thưởng cũng khá hấp dẫn với nhiều phần thưởng thiết thực cho nấu ăn như lò vi sóng, tủ lạnh. Ngoài ra, tập đoàn Vinfast cũng tài trợ một số xe máy điện làm phần thưởng.

















Hà Thu