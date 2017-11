Dàn sao Hollywood dự lễ cưới 'nữ hoàng quần vợt' Serena Williams

Hôm qua 16/11, nữ hoàng quần vợt Serena Williams và triệu phú, kiêm CEO của trang web nổi tiếng trên mạng Internet - Reddit, Alexis Ohanian, đã làm đám cưới trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè thân thiết trong làng giải trí tại New Orleans. Cặp đôi đã hò hẹn vài năm nay và có với nhau một cô con gái mới chào đời hồi mùa hè vừa rồi.

Khách mời đám cưới đều mặc đầm dạ hội và vest sang trọng theo yêu cầu của cô dâu. Serena tổ chức hôn lễ lấy cảm hứng từ bộ phim "Beauty and the Beast" (Người đẹp và quái vật).

Nhà Kardashians vừa ký một hợp đồng trị giá 150 triệu đô để kéo dài phim truyền hình thực tế “Keeping Up With The Kardashians” thêm 5 phần nữa.