Đạo diễn lừng danh bị Disney đuổi việc vì tweet phản cảm

Hãng Disney thông báo họ quyết định ngừng hợp tác với James Gunn và ông sẽ không còn tiếp tục làm đạo diễn cho bom tấn siêu anh hùng Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Sự việc diễn ra chỉ chưa đầy 24 tiếng sau khi hàng loạt dòng tweet đùa cợt có nội dung phản cảm liên quan tới cưỡng dâm hay chứng ấu dâm cách đây nhiều năm của nhà làm phim bị đưa ra ánh sáng trở lại.

Theo Deadline, trong thông cáo báo chí chính thức, Alan Horn - giám đốc của Disney - phát biểu: “Thái độ và những lời nói xúc phạm bị phát hiện trên Twitter của James Gunn là không thể bào chữa. Nó đi ngược lại với giá trị của studio chúng tôi, và Disney quyết định ngừng hợp tác với ông ấy”.

Hầu hết dòng tweet phản cảm của James Gunn nằm trong khoảng thời gian từ 2008 tới 2011. Một trong số đó có thể kể tới là: “Điều tuyệt vời nhất khi bị cưỡng hiếp chính là cảm giác khi xong chuyện. ‘Chà, thật tuyệt khi không bị cưỡng hiếp’”.

Sau đó, James Gunn cũng sử dụng mạng xã hội để chia sẻ suy nghĩ của mình. Ông viết: “Dù cho bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tôi hoàn toàn hiểu và chấp nhận quyết định được đưa ra ngày hôm nay. Kể cả sau nhiều năm, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm về hành động và thái độ của bản thân".

"Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này, bên cạnh đưa ra lời xin lỗi chân thành, là trở thành một con người tốt đẹp hơn: chấp nhận, thấu hiểu, và thấu đáo về những lời phát biểu công khai cũng như trách nhiệm cá nhân khi thảo luận công chúng. Xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới những người trong ngành công nghiệp điện ảnh và tất cả”.

Lẽ ra James Gunn sẽ góp mặt tại sự kiện của hãng Sony tại Comic-Con vào cuối tuần này. Ông dự định tham gia với tư cách khách mời đơn thuần, do không hề đóng bất cứ vai trò gì ở hai dự án Venom và Spider-Man: Into the Spider-Verse. Tuy nhiên, theo tạp chí Variety, kế hoạch có mặt tại Comic-Con của Gunn nay không còn nữa.

Hãng Disney hiện chưa công bố người thay thế James Gunn. Trên thực tế, họ chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào về Guardians of the Galaxy Vol. 3 suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, trên trang cá nhân, James Gunn thường xuyên thông báo tiến độ phát triển dự án cho người hâm mộ. Gần nhất, ông tiết lộ mình đã sắp sửa hoàn thành kịch bản cho phần ba về nhóm Vệ binh dải ngân hà.

Hai tập phim Guardians of the Galaxy thuộc MCU do James Gunn thực hiện tới nay đã mang về cho Disney khoảng 1,6 tỷ USD.