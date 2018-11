Đạo diễn Nhật Nam chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc và điện ảnh

Cảm giác phun trào phúc lạc, thăng hoa trong men say của tinh tuý đất trời, của trầm tích, hồn cốt ngàn đời nền văn minh lúa nước, dan díu bện quyện với rực rỡ, lộng lẫy, chói loà ánh sáng, thánh thót, réo rắt, bổng trầm thanh âm...tất cả đã được chắt chiu, cất lên từ say mê đến ảo diệu của những tâm hồn nghệ sĩ dân dã, mộc mạc mà dung dị, tặng cho đời men say “ Tinh hoa Bắc bộ”.