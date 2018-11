Đạo diễn phim có 'cảnh cưỡng hiếp gây tranh cãi nhất' qua đời

Theo The Guardian, đạo diễn Bernardo Bertolucci qua đời sau thời gian dài đấu tranh dai dẳng với căn bệnh ung thư. Trong 15 năm qua, ông bị "giam giữ" trên chiếc xe lăn vì cuộc phẫu thuật thoát vị đĩa đệm năm 2003.

Bertolucci có sự nghiệp điện ảnh kéo dài từ thập niên 1960 đến tận gần đây, khi vào năm 2018 ông vẫn tuyên bố muốn làm phim mới. Ông được coi là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của làn sóng mới của điện ảnh Italy.

Nhưng đặc biệt, so với những người cùng thời khác, ông có thành công vượt bậc là đã "công phá" được Hollywood với tác phẩm The Last Emperor (Vị hoàng đế cuối cùng) vào năm 1987, đoạt 9 giải Oscar bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.

Nhưng trong mắt báo chí phương Tây, phim nổi tiếng nhất của ông phải kể đến Last Tango in Paris (Bản Tango cuối cùng ở Paris), bộ phim có cảnh cưỡng hiếp gây tranh cãi bậc nhất lịch sử điện ảnh. Đây cũng được coi là một phim kinh điển.

Last Tango in Paris có sự tham gia diễn xuất của tài tử Marlon Brando và nữ diễn viên Maria Schneider. Vào năm 2016, chính đạo diễn Bernardo Bertolucci đã tiết lộ cảnh cưỡng hiếp này là do ông và Brando thông đồng thực hiện mà không thông báo với nữ diễn viên Schneider, nhằm giúp cô diễn đạt như thật. Hậu quả là nữ diễn viên bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Ngoài 2 tác phẩm trên, sự nghiệp của Bertolucci rất lừng lẫy với các tác phẩm như The Conformist, 1900, The Sheltering Sky, Stealing Beauty và The Dreamers.

Bernardo Bertolucci là nhà làm phim tài năng với nhiều tác phẩm kinh điển. Ảnh: The Guardian.

Ông giành được vô số giải thưởng điện ảnh danh giá khắp thế giới như giải Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes năm 2011, giải Oscar, giải Quả cầu vàng, giải Sư tử vàng thành tựu trọn đời ở LHP Venice năm 2007.

Theo Zing