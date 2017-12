Đây là ‘tứ trụ’ chân dài da nâu đắt giá trong làng mốt Việt

Có thể thấy thần thái chuẩn siêu mẫu của HLV The Look không chê vào đâu được. Không chỉ sở hữu làn da bánh mật, Minh Tú còn có body đẹp nhất nhì làng mẫu hiện nay.

Ngoài ra trong năm nay chân dài còn đảm nhiệm HLV các chương trình đào tạo về người mẫu như The Face, The Look, Đấu trường phong cách.