'Dậy sóng' phát ngôn không ngại cởi đổ để phục vụ âm nhạc của Đông Nhi

Đông Nhi mới đây đã có buổi trò chuyện với truyền thông về cuộc sống và sự nghiệp trong năm đã qua cũng như những kế hoạch trong năm mới vào hôm 12/2 mới đây. Và mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì nếu nữ ca sĩ này không có phát ngôn chẳng ngại cởi đồ, ăn mặc gợi cảm để làm mới mình khiến dân mạng bàn tán, xì xào.

Cụ thể, theo giọng ca “Vì ai vì anh”, tới thời điểm hiện tại cô đã đi hát được 10 năm nên luôn hi vọng được thử thách và “update” mình nhiều hơn để trưởng thành và trải nghiệm nhiều hơn.

Đông Nhi cho biết: Trong 10 năm qua, tôi luôn chuyển mình. Ban đầu, tôi hát Ballad, nhưng sau đó chuyển sang EDM, Dance rồi 2018 vừa qua là các dòng nhạc đặc trưng khác như Hiphop, R&B... Tôi không ngại cởi đồ, ăn mặc gợi cảm để làm mới mình và phục vụ âm nhạc.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Cũng theo nữ ca sĩ trẻ, dù cho dư luận hay người hâm mộ có thích hay không thích với sự thay đổi này thì cô vẫn luôn “lưu tâm” để cải thiện mình trong khi vẫn “phải tỉnh táo trong việc cân bằng được gu âm nhạc của khán giả với sở thích cá nhân của mình”.

Bạn gái Ông Cao Thắng tự nhận thức được khán giả vẫn thích cô của trước đây, nhưng càng vậy thì cô càng phải chuyển mình để làm mới hình ảnh của mình bấy lâu trong lòng khán giả.

Với Đông Nhi: Tôi phải cố gắng thay đổi hình ảnh để không gây nhàm chán cho khán giả. Nếu không chịu thay đổi, tôi sẽ cứ mãi ở trong phạm vi an toàn của mình, không thể bứt phá được.

Ngay lập tức, phát ngôn có phần “hơi nhạy cảm” này của nữ ca sĩ khiến cộng đồng người hâm mộ được phen “dậy sóng”.

Trên mạng xã hội, một người dùng mạng bày tỏ: “Có chị ca sĩ bảo không ngại cởi đồ để làm mới mình cái gì đó. Ok! cởi là quyền của chị nhưng mà phát biểu thế dễ nhiều anti fan lắm!”.

Trong khi đó nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với lời phát biểu này của Đông Nhi.



Đông Nhi sinh năm 1988 tại Hà Nội, là một trong những ca sĩ trẻ gặt hái được nhiều thành công ở thời điểm hiện tại, sở hữu lượng fan hùng hậu và nổi tiếng với mối tình gần 10 với ca sĩ Ông Cao Thắng. Về mặt đời tư, Đông Nhi thường xuyên góp mặt trong danh sách những sao hễ diện đồ là nhận “mưa” lời chê từ người hâm mộ. Cụ thể, vào năm 2014 trong chương trình ca nhạc “Rạng rỡ Việt Nam” được phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Long An (LA34) , Đông Nhi từng bị cắt bớt tiết mục biễu diễn vì lý do "trang phục không phù hợp" do quá hở hang.

Gần đây nhất là khi góp mặt trong đêm Nhạc hội Việt - Nhật 2018, bạn gái Ông Cao Thắng trở thành tâm điểm chú ý khi diện trang phục "một mất một còn"..

Diện váy xuyên thấu để lộ miếng dán ngực kém duyên và lộ nội y khiến Đông Nhi lọt top sao mặc xấu. Hay nhận không ít chỉ trích từ khán giả khi diện thiết kế jumpsuit lưới lóng lánh chỉ che phần nhạy cảm.

Lộc Liên