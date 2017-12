'Đế chế giải trí' nhà Kardashian 'gây sốt' showbiz thế giới 2017

Nữ ca sĩ Selena Gomez ghép thận

Nữ ca sĩ Selena Gomez đã yên ắng cả một mùa hè. Mặc dù có cho ra những sản phẩm âm nhạc mới, nhưng cô hầu như không thực hiện chiến dịch quảng bá nào. Cho tới ngày 14/9, công chúng mới biết rằng vài tháng trước, Selena đã trải qua một ca ghép thận. Trong đăng tải trên tài khoản cá nhân, Selena đã chia sẻ hình ảnh mình nằm trên giường bệnh.

Ở ngay giường bên cạnh là người bạn thân của cô - nữ diễn viên Francia Raisa - cũng chính là người hiến thận. Hai cô gái nắm chặt tay nhau. Selena vốn bị bệnh Lupus, và cô đã đến giai đoạn cần ghép thận. Quãng thời gian Selena yên ắng trong mọi hoạt động là để bình phục sau ca đại phẫu.

Đế chế giải trí” của nhà Kardashian không ngừng gây sốt

Trong giới showbiz Mỹ, gia đình nhà Kardashian và show truyền hình thực tế rình rang của họ - “Keeping Up With the Kardashians” - vốn phải đón nhận những ý kiến trái chiều, dù vậy, không thể phủ nhận đây là một “thế lực lớn” trong showbiz Mỹ, khi cả gia đình này sở hữu khối gia sản lên tới cả tỷ USD, được gây dựng bắt đầu chính từ những lùm xùm.

Khi tưởng như mọi “chiêu trò” của gia đình này đã dần đi tới “cạn kiệt vốn liến”, khiến công chúng không còn gì để có thể bất ngờ hơn nữa, thì các cô con gái của gia đình này đồng loạt… mang bầu và nhà Kardashian lại tiếp tục “chiếm sóng” trên các trang tin giải trí “như thường lệ”.

Trong tháng 9, thông tin bắt đầu được tung ra rằng cô em út của gia đình - “hot girl” Kylie Jenner (20 tuổi) - đang mang bầu con đầu lòng. Chỉ vài ngày sau, người con gái thứ 3 của gia đình - Khloe Kardashian (33 tuổi) - cũng loan tin lần đầu làm mẹ.

Cô con gái thứ 2 của gia đình - “siêu vòng 3” Kim Kardashian (37 tuổi) - cũng không hề “kém cạnh”, cô tuyên bố trong tháng 10 rằng gia đình nhỏ của mình đang chờ đón người con thứ 3 thông qua phương pháp nhờ người mang thai hộ. Show truyền hình thực tế của nhà Kardashian tiếp tục gây sốt, gây sốc với loạt thông tin xoay quanh các kiều nữ… sinh con.

Ông chủ tạp chí Playboy Hugh Hefner

Ngày 27/9, người sáng lập ra tờ tạp chí Playboy - Hugh Hefner - qua đời ở tuổi 91 tại biệt thự Playboy. Trong phát ngôn chính thức, người con trai út Cooper Hefner của “ông trùm” đã nói:

“Cha tôi đã sống một cuộc đời khác thường, rất có tầm ảnh hưởng. Ông đã đi tiên phong trong cách làm truyền thông và văn hóa, đã là tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ cho những chuyển biến quan trọng trong đời sống xã hội. Ông định nghĩa nên một phong cách sống, nay trở thành những giá trị cốt lõi của thương hiệu Playboy - một trong những thương hiệu nổi tiếng và bền lâu nhất”.

Ngày 1/10, tại lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest diễn ra ở thành phố Las Vegas, Mỹ, sau 3 ngày diễn ra lễ hội, ở tiết mục biểu diễn khép màn, một tay súng bắt đầu nã đạn vào đám đông 25.000 khán giả. Sau hơn 10 phút xả súng kinh hoàng, 58 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Đây là một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Kẻ gây án là một người đàn ông 64 tuổi, nã đạn từ phòng trọ của hắn ở tầng 32 của một khách sạn nằm rất gần địa điểm tổ chức sự kiện âm nhạc ngoài trời. Chính kẻ thủ ác đã tự kết liễu đời mình ngay sau khi xả súng.

Bê bối quấy rối tình dục của nhà sản xuất phim Harvey Weinstein gây chấn động Hollywood

Đây là vụ bê bối lớn nhất và tồi tệ nhất trong giới showbiz Hollywood nhiều năm trở lại đây. Hàng chục phụ nữ bao gồm cả những nữ diễn viên danh tiếng của nền công nghiệp điện ảnh lớn hàng đầu thế giới đã đồng loạt lên tiếng trong tháng 10 và 11, về việc họ từng bị nhà sản xuất phim quyền lực của Hollywood - Harvey Weinstein - quấy rối.

Trong những nữ nghệ sĩ đã lên tiếng có những ngôi sao hạng A như Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Lupita Nyong'o, Rose McGowan…

Vụ bê bối lớn đến mức chỉ trong vòng vài ngày sau khi tin tức bắt đầu rộ lên, công ty điện ảnh Weinstein do Harvey sáng lập đã sa thải chính vị chủ tịch của mình như một cách để làm dịu dư luận. Rất đông ngôi sao điện ảnh đã đồng loạt lên tiếng thể hiện quan điểm của mình đối với nạn quấy rối trong nền công nghiệp làm phim, nơi những nữ diễn viên trẻ dễ bị lợi dụng.

Harvey cũng lên tiếng thừa nhận phần nào: “Tôi trưởng thành hồi thập niên 1960-1970 khi lối sống của giới trẻ thời đó rất phóng túng, mọi quy chuẩn về cách hành xử đều rất khác. Đó là bối cảnh văn hóa mà tôi lớn lên. Tôi hiểu rằng cách tôi ứng xử với nhiều đồng nghiệp trong quá khứ đã gây ra những tổn thương, tôi thành thực xin lỗi. Nhưng tôi cũng đang cố gắng để cải thiện mình, tôi biết mình vẫn còn một chặng đường dài phải đi”.

Ngay sau đó, Harvey hoàn tất một tuần điều trị tâm lý và dự kiến sẽ tiếp tục tham gia trị liệu để có lối sống tích cực hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn… 100 phụ nữ lên tiếng tố cáo Harvey vì hành vi quấy rối.

Đến đầu tháng 11, tờ New Yorker cho biết rằng nguyên nhân khiến Harvey giữ được vỏ bọc đến tận bây giờ mới bị tố giác là bởi trước nay, ông này đã thuê trung gian dàn xếp để khiến những người có ý định tố giác ông phải im lặng và những tin tức tiêu cực về ông không được đưa tới công chúng.

Hiệu ứng “#MeToo” lan truyền mạng xã hội sau loạt vụ bê bối quấy rối

Loạt vụ bê bối quấy rối của nhà làm phim Harvey Weinstein đã khiến một từ khóa xuất hiện diện rộng trên mạng xã hội phương Tây từ giữa tháng 10, đó là từ khóa “#MeToo”. Từ khóa này đã được khởi xướng sử dụng từ cách đây một thập kỷ bởi nhà hoạt động xã hội Tarana Burke, giờ đây, nữ diễn viên Alyssa Milano khởi xướng trở lại.

Ngày 15/10, nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân của mình rằng: “Nếu bạn từng bị quấy rối hoặc thậm chí bị tấn công tình dục, hãy viết #MeToo để hồi đáp lại”.

Chỉ trong vòng 24 tiếng, từ khóa “#MeToo” đã được sử dụng 500.000 lần trên mạng xã hội Twitter, cho tới nay, nó đã xuất hiện tới hàng triệu lần, cho thấy những hành vi thiếu tôn trọng đối với phụ nữ xảy ra ở rất nhiều nơi, với nhiều đối tượng, và là một vấn đề cần phải được cân nhắc nghiêm túc.

Mọi kỷ lục về giá trong lịch sử hội họa bị phá vỡ

Ngày 15/11, bức tranh đắt nhất thế giới đã lộ diện với mức giá “không tưởng” - 450,3 triệu USD (tương đương 10.234 tỷ đồng). Mức giá này đã phá vỡ mọi kỷ lục từng được xác lập trong thế giới hội họa. Đó chính là bức tranh chân dung bị thất lạc từ lâu của danh họa người Ý Leonardo da Vinci - bức “Salvator Mundi”.

Người mua bức tranh là Thái tử Ả Rập Saudi - Mohammed bin Salman. Hiện bức tranh đang chuẩn bị được treo tại bảo tàng nghệ thuật Louvre Abu Dhabi. Đây là một sự kiện gây chấn động giới nghệ thuật bởi mức giá “không tưởng” được trả cho bức tranh. Giờ đây, tác phẩm sẽ được trưng bày trong một bảo tàng đầy tham vọng, vừa mở cửa hồi đầu tháng 11 vừa qua.

Lưu Diệc Phi trở thành “Hoa Mộc Lan” của Disney

Ngày 30/11, tin tức về chuyện phân vai được công bố. Bộ phim hoạt hình phiên bản người thật đóng - “Hoa Mộc Lan” - là một trong những dự án điện ảnh lớn của Disney. Ngay từ đầu, Disney đã khẳng định sẽ giao vai diễn cho một nữ diễn viên gốc Á, dù vậy, việc vai diễn được giao cho Lưu Diệc Phi vẫn gây bất ngờ lớn.

Mộc Lan - một vai nữ chính người Hoa - được đảm nhận bởi một diễn viên Trung Quốc, đây là điều hiếm thấy trước đây. Trước nay, diễn viên Trung Quốc trong phim Hollywood thường chỉ nhận vai phụ nhạt nhòa, nhưng lần này, Lưu Diệc Phi được đóng chính.

“Hoa Mộc Lan” phiên bản hoạt hình do người thật đóng được kỳ vọng sẽ là một bộ phim ăn khách tại Trung Quốc - thị trường điện ảnh lớn thứ 2 thế giới hiện nay (sau Mỹ).

Nữ diễn viên gốc Việt được đề cử Quả Cầu Vàng

Giữa tháng 12, giải thưởng truyền hình và điện ảnh danh giá của Mỹ - Quả Cầu Vàng 2018 - đã công bố danh sách đề cử chính thức, trong đó, nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt - Hồng Châu - được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh phụ xuất sắc nhất, với vai diễn trong phim “Downsizing” (Thu nhỏ lại).

Đây là phim điện ảnh thứ 2 mà Hồng Châu tham gia diễn xuất, trước đó, cô mới xuất hiện trong 3 bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh, nhưng đều chưa tạo được dấu ấn, chỉ cho tới “Downsizing”, vận may bất ngờ mỉm cười với Hồng Châu. Người phụ nữ “bén duyên” điện ảnh ở tuổi 35 đã cho thấy “cổ tích là có thật”.

K-pop rúng động vì ca sĩ thần tượng tự sát

Ngày 18/12, showbiz Châu Á rúng động trước thông tin nam ca sĩ thần tượng của K-pop, thành viên của nhóm nhạc nam đình đám Shinee - Kim Jong-hyun - tự sát vì trầm cảm ở tuổi 27.

Nam ca sĩ 27 tuổi Kim Jong-hyun là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của K-pop, góp phần giúp cho thị trường âm nhạc K-pop trở nên hấp dẫn, sôi động hơn, nhưng ngược lại, Jong-hyun đã phải chịu đựng âm thầm những mặt trái của nền công nghiệp giải trí khắc nghiệt này trong bóng tối cô độc.

Cái chết của Kim Jong-hyun - thành viên nổi bật của nhóm nhạc nam nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc - đã đánh dấu sự sụp đổ đối với một trong những hình tượng đẹp đẽ nhất trong giới giải trí Hàn. Sinh thời, Jong-hyun từng sở hữu sự nghiệp thành công dài lâu hàng đầu trong showbiz Hàn vốn có tính đào thải rất cao.

Trong một năm mà cả showbiz phương Đông và phương Tây đều chứng kiến những nghệ sĩ nổi tiếng tự sát vì trầm cảm, sự việc bi kịch xảy đến với nam ca sĩ Hàn Quốc đã khiến các trang tin giải trí phương Tây rất quan tâm, bởi cho thấy những góc tối đau lòng tồn tại trong những nền công nghiệp giải trí lớn.

