Đêm duy nhất của Bad Boys Blue tại Hà Nội

Bad Boys Blue được vợ chồng nhà sản xuất người Đức Tony Hendrik thành lập hè 1984. Ba thành viên đầu tiên là Trevor Taylor người Jamaica (ca sĩ chính, mất năm 2008 vì bệnh tim khi mới 50 tuổi), Andrew Thomas người Mỹ (mất năm 2009 ở tuổi 63) và còn lại John McInerney- người Anh, đảm nhiệm vai trò ca sĩ chính của nhóm từ 1987.

Bài hát trình làng L.O.V.E. in my car không gây ấn tượng lắm nhưng bài thứ hai You’re a woman ra mắt mùa xuân năm 1985 nhanh chóng lọt top 10 tại nhiều nước châu Âu. Nhóm được biết đến rộng rãi ở Đông Âu, Nam Phi đặc biệt được yêu thích tại Nga, Ucraina và các nước châu Á. Nhưng mãi đến năm 1993, nhóm mới lọt bảng xếp hạng tại Mỹ với Save your love và sau đó là Luv 4 U. Nhóm đã phát hành hơn 20 album, gần đây nhất là 30 (kỷ niệm 3 thập kỷ hoạt động) vào 2015. Các bài hát được yêu thích của nhóm ngoài You’re a woman phải kể đến: I wanna hear your heartbeat (Sunday girl), Pretty young girl, Hungry for love, A world without you Michelle, Come back and stay, Blue moon, Lady in black… Những bài hát của Bad Boys Blues đều có giai điệu đẹp, dễ nghe, tiết tấu sôi động nhưng ở mức êm dịu. Là đại diện tiêu biểu cho trào lưu nhạc dance và disco xuất phát châu Âu những năm 1980, cùng thời điểm âm nhạc của nhóm cũng rất thịnh hành tại Việt Nam cùng với Modern Talking, Boney M., Sandra, C.C.Catch… Chắc chắn khán giả thế hệ 6-7X sẽ bồi hồi nhớ về những kỷ niệm cưới xin, lễ Tết… khi nghe lại những bản nhạc này.

Bad Boys Blues trải qua nhiều lần thay đổi thành viên. Tổng số thành viên từng tham gia nhóm đến nay là 9, hai người đã qua đời. Linh hồn của nhóm John McInerney hiện vẫn hoạt động tích cực cùng hai nữ ca sĩ hát bè Sylwia McInerney (cũng là vợ ông) và Edith Miracle. Tháng 3/2017, John bị tai nạn xe hơi khá nghiêm trọng trên đường lưu diễn tại Nga. Trải qua nhiều ca mổ, ông đã bình phục và trở lại lưu diễn liên tục từ cuối 2017 đến nay.

Gần đây, ban nhạc đã qua Ba Lan, Estonia, Phần Lan, Rumani, Hungary, tới Anh, Mỹ, Israel, Dubai…và sẽ đón năm mới 2019 tại Hà Nội. John McInerney tỏ ra hào hứng về điều này: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi được đến Việt Nam. Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi các bạn vẫn còn yêu mến và chào đón chúng tôi. Chúng tôi sẽ mang những bản hit để dành tặng cho khán giả Việt Nam và sẽ dành một quà tặng đặc biệt cho khán giả may mắn”.

Sân khấu dành cho Bad Boys Blue tại Hà Nội sẽ được thiết kế theo trào lưu Euro disco, tối giản không cầu kỳ, chỉ tập trung vào trung tâm cùng chuyên gia ánh sáng từ Đức. Toàn bộ phần âm nhạc và ca khúc do chính John McInerney lựa chọn riêng cho khán giả Việt Nam. Ông mong muốn show diễn của Bad Boys Blue tại Hà Nội sẽ thực sự khác biệt với những nơi nhóm từng biểu diễn.

N.M.Hà