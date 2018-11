Đêm nhạc cổ điển Toyota 2018: Bức tranh âm nhạc thăng hoa đầy màu sắc

Trong đêm nhạc, dàn nhạc Orchestra of The Age of Enlightenment đã đưa tới khán giả TPHCM những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao của thời kỳ Baroque, thời kỳ mà cả người nghe và người nghệ sỹ đều coi âm nhạc là loại thức ăn tuyệt đỉnh của tâm hồn, sự tỉ mỉ, sự trau chuốt trong âm nhạc được coi trọng tới mức trở thành công phu. Dòng nhạc này trở nên phổ biến trong suốt thời kỳ Khai sáng, tạo ra một thể loại nhạc cổ điển mới, thể hiện sự hòa quyện hoàn hảo giữa sự chuyển động, tự do và cảm xúc.

Suốt đêm diễn, khán giả đã chìm đắm trong những tuyệt phẩm âm nhạc của Handel, Mozart, Vivaldi, Bach. Một nhạc mục với những tác phẩm tiêu biểu và khá quen thuộc đưa người nghe sống lại với không khí âm nhạc đẹp đẽ một thời. Đó là Tổ khúc nhạc nước số 2 với nhịp điệu sôi động và giai điệu hấp dẫn không thể cưỡng lại. Đó là bộ ba bài hát nổi tiếng nhất của Handel: khúc Lascia che’io pianga buồn bã, khổ đau trong vở opera Rinaldo; khúc sôi động, hân hoan Rejoyce Greatly trong Messiah và bản aria lắng đọng Nine German, một trong số ít tác phẩm được Handel viết bằng tiếng Đức, tiếng mẹ đẻ của ông. Đó là khúc Mùa đông trong tổ khúc Bốn mùa vô cùng quen thuộc của Vivaldi. Và Concerto cho nhị tấu đàn dây, cung rê thứ, một trong những bản concerto đặc biệt của Bach.

Các nghệ sĩ của Orchestra of the Age of Enlightenment đã có màn trình diễn cực kỳ thông minh và lôi cuốn. Hai cây violin Daniel Edgar và Kinga Ujszaszi hoà hợp một cách đầy ngẫu hứng trong màn trình diễn Bach cũng như phần lĩnh xướng của Daniel trong tổ khúc Mùa đông. Ít người biết được rằng, cây violin mà Daniel chơi tối đó là một trong những cây đàn cổ quý hiếm trên thế giới, được sản xuất vào năm 1767, hiện là tài sản của một nhà sưu tập tư nhân. Cũng như vậy, đây dường như cũng là lần đầu tiên công chúng TP.HCM được thưởng thức âm thanh của cây đàn cổ Harpsichord do chính giám đốc nghệ thuật của dàn nhạc trình diễn. Và hai sự kết hợp bất ngờ thú vị trong đêm nhạc đến từ phần trình diễn của giọng nữ cao Charlotte Beament và màn ballet đương đại của các nghệ sĩ múa trẻ TP.HCM. Âm nhạc đã kết nối họ với nhau trong một sự hoà hợp trên và dưới sân khấu, giọng hát và sự chuyển động của cơ thể, góp phần tạo nên một bức tranh âm nhạc cổ điển thăng hoa và đầy màu sắc. Và đêm nhạc khép lại một cách trọn vẹn với Giao hưởng số 25 của Mozart, là điểm nhấn cuối của tổng thể bức tranh âm nhạc cổ điển thăng hoa và đầy màu sắc.

Theo đại diện của Toyota thì đó là sự kỳ diệu của âm nhạc, sự kỳ diệu mà Toyota mong muốn mọi người “Hãy bắt đầu từ những điều không thể”. Bởi Toyota tin rằng sự dịch chuyển không chỉ mang ý nghĩa là sự chuyển động của những chiếc xe, mà còn là sự vượt qua những thách thức tưởng chừng như bất khả thi và biến ước mơ thành hiện thực.

Được biết Toyota Classics 2018 diễn ra tại 7 nước bao gồm Brunei, Thái Lan, Lào, Campuchia, Philipines, Malaysia và Việt Nam. Với niềm đam mê không ngừng đổi mới và khám phá, cùng mục tiêu đầy tính nhân văn “Âm nhạc lay chuyển cuộc sống”, trong suốt gần 30 năm qua Đêm nhạc Cổ điển Toyota đã thực hiện 203 buổi hòa nhạc, thúc đẩy giao lưu giữa các nền văn hóa trên thế giới và quảng bá nhạc cổ điển đến với người yêu nhạc châu Á. Tại Việt Nam, toàn bộ tiền bán vé được sử dụng cho Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ Âm nhạc Việt Nam.

P.V