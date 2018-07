Diễn viên cuối cùng phim 'Cuốn theo chiều gió' vừa tròn 102 tuổi

Được biết, nữ minh tinh người Mỹ sinh ngày 1/7/1916 tại Nhật Bản và nổi tiếng với vai diễn Melanie Hamilton - em chồng và sau đó là bạn thân của vai chính Scarlett O'Hara (Vivien Leigh đóng) trong Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió), phim thắng lớn với tám giải Oscar và thu 198 triệu USD ở Mỹ.

Hình ảnh trong 'Cuốn theo chiều gió' của nữ minh tinh.

Theo đó, De Havilland nhận đề cử Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" và trở thành ngôi sao, đến năm 1947, bà giành giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với phim To Each His Own và đoạt thêm tượng vàng ở cùng hạng mục với The Snake Pit vào năm 1949.

Từ thập niên 1920 đến 1960 Olivia de Havilland là một trong những cái tên lẫy lừng nhất trong giai đoạn hoàng kim của Hollywood, thời đại mà các diễn viên có sức hút lớn ở phòng vé và gây ảnh hưởng lớn đến văn hóa đại chúng.

Hình ảnh gần đây của De Havilland.

Năm 1955, De Havilland kết hôn với Pierre Galante và chuyển đến Paris (Pháp) và sống ở đó đến nay. Suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, nữ minh tinh có tổng cộng 49 phim điện và nhiều lần nhận các giải thưởng danh dự. Năm 2017, De Havilland là người già nhất mọi thời đại nhận tước hiệu Quý bà của Anh (tương đương với Hiệp sĩ của nam giới).

Lộc Liên

Tổng hợp