Diễn viên Maya: 'Nếu có cảnh nóng táo bạo hơn Vợ ba, tôi vẫn đóng'

- Khoảng hơn một năm nay, Maya hoạt động giải trí rất ít, chỉ xuất hiện trong 2 dự án phim, không có sản phẩm âm nhạc. Chị định giã từ showbiz hay có lý do nào khác?



- Thực ra không hẳn là tôi mất tích. Sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc vào năm 2017, tôi vẫn đi diễn. Tôi đi hát ở Mỹ, Đức, Australia nhiều hơn trong nước. Ở Việt Nam bây giờ có quá nhiều nghệ sĩ, mọi người không có thời gian để quan tâm hết cô này đang làm gì, ở đâu. Nhưng ai cũng vẫn có guồng quay công việc của mình.



Tôi nghĩ nhiều người khác cũng như mình. Ngoài nghệ thuật, chúng tôi còn đầu tư vào mảng khác để lo cho cuộc sống. Hiện, tôi sống ở Hà Nội cùng mẹ và con gái. Khi chưa có con, mình có thể nay đây mai đó, thích làm gì cũng được. Bây giờ con gái bắt đầu lớn, mình không thể nuôi dạy con theo cách chỉ cho ăn uống hàng ngày, mà phải theo sát, dạy con học. Mọi sự quan tâm lo lắng hiện tại tôi dành hết cho con.

Nếu e sợ thì không phải là diễn viên



- Chị chọn đi diễn ở nước ngoài vì thị trường Vpop ngày càng có nhiều gương mặt mới, trẻ trung và khó cạnh tranh?



- Đó là một thực tế, tôi không ngại chia sẻ điều này. Đúng là bây giờ có nhiều bạn trẻ, âm nhạc mới mẻ, đến mình còn thích. Tôi cũng nghe nhạc hiện đại để giải trí. Còn về phần mình, tôi vẫn giữ phong cách vốn có vì mỗi người sinh ra có một nét riêng, không thể cứ chạy theo trào lưu, chạy theo xu hướng. Ở tuổi này, tôi tự thấy mình cũng tĩnh, trầm và sâu hơn.



- Vậy chị có ý định ra mắt sản phẩm mới nữa không, hay chỉ sử dụng những ca khúc cũ đi biểu diễn?



- Ai cũng có con đường riêng của mình. Trong một cuộc đua, dĩ nhiên có người về trước, người về sau. Có những người thong dong chạy và tôi là người như vậy. Tôi vẫn sẽ ra sản phẩm, nhưng nó dựa trên khả năng của mình. Nếu cảm thấy làm tốt thì mình mới ra, chứ không gượng ép phải chạy theo thị trường bằng được.

"Tôi vẫn đi diễn, chưa bao giờ mất tích".



- Vai diễn trong "Về nhà đi con" tuy nhỏ nhưng chị được khen duyên dáng. Ngược lại, nhân vật Xuân trong phim điện ảnh "Vợ ba" gây tranh cãi vì cảnh nóng táo bạo. Có ý kiến nói chị bất chấp để đóng cảnh nhạy cảm?



- Bao giờ cũng có luồng suy nghĩ tiêu cực. Tôi nghĩ nếu mình cứ phải dè chừng mọi chuyện thì khó làm nghệ thuật lắm. Bộ phim có nhiều khung hình đẹp. Tôi vui vì đã được trải nghiệm và tôi yêu nhân vật của mình. Hơn ai hết, tôi hiểu ý nghĩa trong từng cảnh quay là như thế nào.



Sau này nếu có vai táo bạo hơn thế, mà bộ phim tôi cảm thấy yêu, tôi vẫn sẽ làm. Nghề nào cũng có khó khăn của nó. Nhưng tôi cũng luôn đặt ra giới hạn cho mình, cảnh nóng không được trần trụi một cách thô thiển. Cái đó thì đương nhiên mình phải lựa chọn.



- Vậy còn cảnh hôn một bé gái 13 tuổi, bị khán giả chỉ trích, chị nói gì?



- Tôi nghĩ cái này thuộc về bản lĩnh của người diễn viên. Nếu sợ hoặc e ngại, tôi nghĩ không phải diễn viên. Hôn đồng giới với cô bé 13 tuổi đúng là điều mình chưa từng trải qua trên phim, mình càng nên làm. Đó là phim, nhưng đồng thời cũng lột tả hết những ngóc ngách trong cuộc sống. Tôi sẵn sàng hy sinh cho vai diễn.



- Nghĩa là chị sẵn sàng chấp nhận bị “ném đá”?



- Hiện, tôi muốn đầu tư hơn cho phim ảnh, đặc biệt là phim truyền hình. Trước đây, tôi từng đóng phim truyền hình ở TP.HCM nhưng gặp vấn đề về sức khỏe, nên phải dừng giữa chừng. Bây giờ sức khỏe ổn định, tôi tin mình có thể theo được. Sau vai diễn nhỏ trong Về nhà đi con ngoại truyện, khoảng đầu tháng 10, tôi sẽ bắt đầu bấm máy một phim ở Hà Nội.





Cái tên Maya không chỉ gắn với thị phi



- Nhìn lại một hành trình dài, từ khi làm người mẫu, đi hát rồi đóng phim, có bao giờ chị tự hỏi vì sao mình chưa thực sự thành công ở lĩnh vực nào, dù có lợi thế ngoại hình và thực lực?



- Thực ra tôi cũng không hiểu. Mình đã cố gắng trong mọi việc, làm một cách say sưa, hết mình. Nhưng đôi khi vẫn cứ trục trặc, xui xẻo một điều gì đấy, cứ gần đến nơi thì hỏng. Cuộc sống của tôi cũng có nhiều biến động. Có thời điểm đáng lẽ mình bứt phá lên được, thì lại phải từ chối vì nhiều lý do.



Nhưng đến lúc này tôi thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Mỗi người có một đỉnh cao riêng và không đỉnh cao nào giống đỉnh cao nào. Có thể ông trời chỉ cho tôi có thế. Mình vẫn được làm việc yêu thích, sống với đam mê là điều hạnh phúc rồi.



- Là do chị chưa đủ tham vọng hay ôm đồm nhiều thứ cùng lúc nên bị dang dở?



- Từ năm học lớp 6, tôi đã đi học lớp kịch. Khi thi đại học, tôi cũng thi sân khấu điện ảnh. Thực sự tôi rất yêu nghề diễn. Chính vì thế, dù vừa ra album, có lời mời đóng phim là tôi không từ chối được. Cái gì mình cũng cảm thấy thích làm nên dễ bị phân tán.

Cô cho rằng cái tên Maya không chỉ gắn với thị phi.



- Thời điểm đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là mình cần có một đứa con. Và tôi dự định sinh xong sẽ quay lại với công việc.



- Rồi biến cố xảy đến và chị trở thành mẹ đơn thân. Chị có buồn khi bây giờ nhắc đến cái tên Maya, người ta nghĩ ngay đến lùm xùm cặp đại gia, tranh cãi trên mạng xã hội?



- Đó là những điều mình hoàn toàn không muốn nhắc đến, nhưng đôi khi nó là vận mệnh xấu đeo bám mình. Ai cũng thế, có thời điểm thị phi đến, mình không lường trước được. Đến lúc cảm thấy cần lên tiếng bảo vệ mình, thì mình phải làm. Tôi không cổ vũ thị phi, nhưng tôi nghĩ cuộc sống của nghệ sĩ đa phần đều có những rối ren như vậy.



Tôi cũng không nghĩ cái tên Maya chỉ gắn với thị phi. Tôi sống chan hòa với mọi người và cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình với sự yêu thương.



Để mà nói Maya là ca sĩ nổi tiếng hay diễn viên rất nổi tiếng thì không đúng. Nhưng mình là người có khả năng, được khán giả công nhận. Chỉ có điều đôi khi số phận không trao cho mình sự may mắn hơn nữa. Những gì tôi đã làm được đều là thành quả xứng đáng cho sự cố gắng của bản thân.



- Có điều gì khiến chị tiếc nuối và muốn được làm lại?



- Việc quyết định dừng mọi hoạt động để sang Mỹ sinh con vào năm 2014 ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp đang lên của chị?

Vẫn vui vẻ gặp người cũ để lo cho con gái



- Cuộc sống hiện tại của Maya đang bình yên?



- Tôi dành hết sự quan tâm cho con gái và mẹ. Có những người quan trọng nhất là tình yêu, sống là phải yêu. Nhưng với tôi, tình yêu không phải tất cả. Gia đình luôn là điều đầu tiên. Mình giàu đến mấy, mà gia đình không yên ổn, thì giàu cũng chẳng để làm gì. Sau đó là tình bạn. Tôi rất coi trọng bạn bè. Cuối cùng mới đến công việc và tình yêu.



- Nhưng chẳng phải chị từng vì tình yêu, vì một người đàn ông mà sẵn sàng sinh con, làm mẹ đơn thân?



- Ở thời điểm đang có tình yêu, không thể nói là mình không yêu được. Nhưng khi tình yêu hết, tôi không còn đau khổ, u sầu vì nó. Tôi nghĩ nó qua rồi, thì mình nên tiếp tục với cuộc sống riêng.



- Vài năm trôi qua, chắc hẳn chị đã có tình yêu mới?



- Thực sự tôi chẳng dám yêu ai, yêu vào đau đầu và phức tạp lắm. Khi yêu, mình sẽ bị xao nhãng trong việc chăm sóc con gái. Tôi không muốn điều đó. Bồ Câu đã 4 tuổi nhưng tôi có cảm giác con vẫn như đứa trẻ mới sinh ra. Tôi thấy mình yêu con hơn người khác.



Cũng có những người đàn ông muốn tiếp cận, tình nguyện chăm sóc cho 2 mẹ con. Tôi chỉ cảm ơn, chứ không dám tiến xa hoặc có gì đó sâu sắc.



- Chị đã rung động chứ?



- Tôi rung động trước lòng tốt của họ, quý mến và dành cho họ sự trân trọng.



- Hay chị còn vương vấn người cũ?



- Hoàn toàn không. Bây giờ chúng tôi vẫn gặp nhau để lo cho bé Bồ Câu. Ép dầu ép mỡ chứ ai ép duyên, ép chuyện yêu nhau. Mình cũng không đến mức thiếu thốn để nghĩ về người đó quá nhiều hoặc cảm thấy khó chịu, ghen tức. Ngược lại, tôi muốn anh ấy phải thoải mái hơn với mình vì chuyện qua lâu rồi.



Quan trọng nhất vẫn là con gái của mình. Maya nghĩ người mẹ khôn khéo là người phải biết gạt bỏ hết tình cảm đó đi để tập trung vào con. Ví dụ, hôm nay mình cần gặp bố của con để bàn chuyện, nhưng mình lại cảm thấy khó chịu thì làm sao lo cho con được. Tôi sống trong trạng thái vừa tĩnh, mà vừa tỉnh, để điều chỉnh mọi thứ hài hòa.



- Chị chưa bao giờ tiết lộ về bố của con gái mình. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra ồn ào với Tâm Tít cũng là lúc có tin đồn chị yêu chung người yêu của một nữ ca sĩ nổi tiếng, là một đại gia?



- Những chuyện đó đều chuyện cũ. Tôi không muốn nhắc đến tên ai nữa và họ chắc chắn cũng không muốn. Những gì xảy ra tôi nghĩ nên để lại quá khứ. Tôi chỉ biết rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi, đều nguôi ngoai, ai cũng sẽ trưởng thành hơn. Biết đâu sau này gặp lại, mọi người có thể nhìn nhau và cười với nhau một cái thì sao!



