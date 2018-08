Diễn viên tiên phong chống lạm dụng tình dục bị tố cáo ngược

Diễn viên, đạo diễn người Italy - Asia Argento - là một trong những người đầu tiên trong làng giải trí đứng ra cáo buộc Harvey Weinstein tấn công tình dục. Cô trở thành nhân vật tiên phong của phong trào #MeToo. Bạn trai của Asia khi đó - ngôi sao truyền hình chuyên về ẩm thực Anthony Bourdain - hết lòng tham gia cuộc chiến cùng cô.

Theo The New York Times, trong những tháng mạnh mẽ đấu tranh chống lại Harvey Weinstein, Asia Argento lại lặng lẽ dàn xếp chi trả 380.000 USD cho người cáo buộc cô tấn công tình dục. Jimmy Bennett, một diễn viên trẻ và ca sĩ nhạc Rock, từng đệ đơn kiện lên tòa án cuối năm ngoái, nói bị Asia Argento tấn công tình dục trong phòng một khách sạn tại California nhiều năm trước. Anh khi đó vừa bước qua sinh nhật tuổi 17, còn Asia 37 tuổi. Theo luật tại California, quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi là phạm pháp. Giấy tờ liên quan tới đơn kiện của Jimmy Bennett được gửi đến The New York Times bằng email nặc danh. Trong đó, có bức ảnh chụp Jimmy và Asia trên giường ngày 9/5/2013. Sau khi xác minh, The New York Times cho hay Jimmy và Asia đã thực hiện một thỏa thuận hồi tháng 4. Diễn viên trẻ phải giao lại bức ảnh và quyền sử dụng cho Asia Argento. Asia Argento đồng ý trả cho Jimmy Bennett 380.000 USD trong vòng một năm rưỡi, được viết với mục đích "giúp đỡ ông Bennett". Trong tháng 4, cô gửi khoản thanh toán ban đầu là 200.000 USD. Theo luật California, thỏa thuận của hai bên không cấm đối phương tiết lộ, chia sẻ về câu chuyện trên truyền thông. Do vậy, luật sư Carrie Goldberg của Asia Argento quyết định thuê thêm luật sư tại New York và lập luận rằng luật pháp New York chi phối thỏa thuận, không cho phép Jimmy Bennett tiếp tục khởi kiện, chia sẻ bức ảnh hay đòi thêm tiền.

Asia Argento từng hẹn hò Anthony Bourdain. Asia và Jimmy từng vào vai mẹ con trong tác phẩm The Heart Is Deceitful Above All Things, bộ phim Asia Argento vừa đạo diễn vừa đóng chính. Phim xoay quanh mối quan hệ đen tối giữa một cô gái điếm nghiện ma túy với con trai mình. Trong các cuộc phỏng vấn, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều năm qua, cả hai gọi nhau là mẹ - con.

Asia Argento vào vai mẹ của Jimmy Bennett (trái) trong "The Heart Is Deceitful Above All Things". Theo lời kể trong đơn kiện của Jimmy mà The New York Times có được, ngày 5/9/2013, Asia Argento đăng bức ảnh của mình lên Instagram và nói đang mong chờ cuộc hội ngộ giữa cô và "con trai" Jimmy trong phòng khách sạn ở California. Jimmy trả lời: "Con sắp tới". Vì không được phép lái xe nên Jimmy Bennett nhờ người nhà đưa tới khách sạn. Asia yêu cầu người này về trước để cô được gặp riêng con trai. Diễn viên Italy cho Jimmy uống rượu, đưa một vài tờ giấy nhắn cô viết riêng cho anh. Sau đó Asia chủ động hôn và đẩy Jimmy xuống giường, lột quần áo và quan hệ tình dục bằng miệng. Cô còn yêu cầu Jimmy chụp nhiều bức ảnh trên giường.

Cũng ngày hôm đó, Asia Argento đăng bức ảnh chụp chung với Jimmy Bennett và viết: "Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi khi hội ngộ Jimmy Bennett. Cậu ấy sẽ xuất hiện trong phim tiếp theo của tôi". Sau bữa trưa, Jimmy trở về nhà và bắt đầu cảm thấy "bối rối, xấu hổ và ghê tởm". Tuy nhiên, một tháng sau Jimmy gửi tin nhắn Twitter cho Asia Argento: "Con nhớ mẹ!", đăng kèm bức ảnh chiếc vòng tay cô từng tặng nam diễn viên. Tài khoản Twitter của Jimmy hiện đã khóa.

Bức ảnh được đăng tải vào ngày xảy ra vụ việc. Trong đơn kiện, Jimmy cũng nói vụ việc ảnh hưởng tinh thần và công việc của anh. Ca sĩ 22 tuổi yêu cầu bồi thường 3,5 triệu USD. 5 năm trước vụ việc, Jimmy Bennett kiếm được hơn 2,7 triệu USD. Nhưng sau đó thu nhập của anh giảm xuống còn khoảng 60.000 USD một năm. Luật sư của Jimmy cho rằng tất cả là vì tổn thương tinh thần sau vụ việc với Asia Argento năm 2013. Khi nhìn thấy Asia Argento thể hiện mình là một nạn nhân của lạm dụng tình dục trong phong trào chống lại Harvey Weinstein, Jimmy không thể chịu đựng được và dằn vặt. Từ giữa tuần trước, The New York Times tìm cách liên lạc với Asia Argento và đại diện của nữ diễn viên để hỏi về sự việc nhưng không nhận được phản hồi. Còn Jimmy Bennett hiện sống ở Los Angeles và thông qua luật sư nói không đồng ý phỏng vấn. Luật sư Gordon K. Sattro viết trong email gửi The New York Times: "Trong những ngày tới, Jimmy sẽ tiếp tục những gì mình đang làm trong nhiều tháng qua, tập trung vào âm nhạc". Asia Argento là con gái của đạo diễn phim kinh dị nổi tiếng Italy, Dario Argento. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi còn nhỏ và từng giành hai giải thưởng David di Donatello, tương đương giải Oscar của Italy. Asia cũng từng làm đạo diễn, viết tiểu thuyết và thu âm các ca khúc. Cuối năm ngoái, Asia Argento là một trong 13 phụ nữ đứng ra tố cáo Harvey Weinstein vì quấy rối tình dục. Cô nhanh chóng trở thành người đứng lên cất tiếng nói cho những phụ nữ bị đàn ông ngược đãi. Hồi tháng 5, tại Liên hoan phim Cannes, Asia Argento có bài phát biểu về làn sóng #MeToo và nói Cannes chính là "vườn săn" của Harvey Weinstein, nơi hắn đi kiếm những con mồi. Asia Argento bị Harvey hãm hiếp vào năm 1997, khi 21 tuổi. Mối quan hệ của cả hai kéo dài nhiều năm, Harvey dùng tình dục để cho Asia Argento các vai diễn. Asia đã ly hôn và có hai con.

Theo Vnexpress