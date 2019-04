Đinh Tiến Dũng: 'Những tên dâm ô nên bị gắn chíp ở chân, phải sống nơi hẻo lánh'

"C

Đinh Tiến Dũng được nhiều người biết đến từ nhân vật "Giáo sư Cù Trọng Xoay", anh đồng thời cũng là biên kịch trào phúng có tiếng.

Anh phải quan sát cuộc sống như thế nào để xây dựng nên những kịch bản trào phúng?- Tôi tranh thủ thu lượm thông tin mọi lúc, mọi nơi, phân loại nó, so sánh nó, phân tích nó rồi… cất vào “kho” dữ liệu trong đầu. Biết đâu lúc nào đó sẽ dùng tới.Đọc báo cũng là một cách hay để lấy thông tin. Như khi tôi làm kịch bản Táo Quân, nhiều người hay đặt câu hỏi: “Có cái nào là không được đưa hay bị cấm không?”. Thực ra, thông tin mà tôi sử dụng đều đã đăng trên báo công khai hết rồi nên cũng không có gì e ngại cả. Chúng tôi chỉ chọn một cách đưa tin khác cho những thông tin đã có mà thôi.Tôi cũng thích cách ngồi ngắm nghía mọi thứ, và tưởng tượng, so sánh kiểu: “Ồ, anh kia trông rất giống cái cây xương rồng” hoặc “Chị sếp mặc cái váy hoa văn quá, trông thật giống bình gốm”. Đấy, kiểu vậy!Nhờ vậy mà thông tin trong đầu mình sẽ luôn phong phú và mới mẻ hơn.Đả kích, lên án vốn là một trong những sức mạnh của hài kịch. Có những thứ pháp luật không giải quyết được, và người ta chờ đợi những tác phẩm hài kịch sẽ lên án. Ví như vụ người đàn ông sàm sỡ trong thang máy chỉ bị phạt 200.000 đồng, anh sẵn sàng xử lý chứ?- Tất nhiên, tôi có thể viết. Và tất nhiên rất nhiều người có thể cảm thấy buồn cười. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng có thể sẽ có những người buồn, đó chính là nạn nhân của câu chuyện. Do vậy, hài kịch, có thể đả kích cái xấu nhưng cũng cần biết phạm vi dừng lại để không ai bị tổn thương.Mọi người có quyền mong muốn vụ 200.000 kia sẽ bị đả kích. Nhưng cuối cùng, phải hiểu rằng những tràng cười của một vở kịch không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Cốt lõi vẫn phải là xử lý của pháp luật.Nhưng tính tuyên truyền cũng là một trong những giá trị của hài kịch. Khi hài kịch lên án gay gắt vấn nạn dâm ô trong xã hội, biết đâu những kẻ xấu sẽ chùn bước, e ngại?- Không hẳn. Trước hết chúng ta phải thấy rằng người đàn ông sàm sỡ bị phạt 200.000 đồng, hay người đàn ông dâm ô bé gái trong thang máy,… họ là ai? Họ đều là những người có học thức, họ không hề thiếu hiểu biết, thiếu thông tin để mà cần được tuyên truyền.Vậy khi pháp luật chưa thể xử lý, hài kịch cũng cho rằng lên án không có giá trị. Vậy có cách nào?- Cách hiệu quả nhất phải là sự nghiêm trị của pháp luật và sự lên án của cộng đồng, để chừng nào không còn là 200.000 đồng và sự quên lãng nữa. Tôi hôm nọ đọc báo, thấy có một làng ở Mỹ chỉ dành cho những kẻ dâm ô sau khi ra tù.Những kẻ đó thậm chí bị gắn chip vào chân để đi đến đâu người ta cũng biết, sống gầm cầu, vô gia cư vì không ai nhận vào làm, cũng không thể được cộng đồng đón nhận, và buộc phải đến sống ở những ngôi làng héo lánh.Còn nếu sự lên án chỉ là hời hợt trên mạng xã hội, thỏa mãn sự phẫn nộ trong một thời điểm cao trào hay những tràng cười trào phúng thì không thể có hiệu quả triệt để.Nghĩa là theo anh sự lên án trên mạng xã hội không có tác dụng?- Cũng có chứ, nó phản ánh dư luận và sẽ gây áp lực lên hệ thống pháp luật, và dần dần pháp luật cũng phải thay đổi cho phù hợp hơn, hoàn thiện hơn. Đồng thời nó cũng duy trì sự cảnh giác và nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn nạn này.Nhưng đây là việc phải làm lâu dài, chứ không phải theo từng đợt “sóng like” rồi lại qua mau khi có một đề tài mới hot hơn. Và lên án cũng cần phải văn minh, và tỉnh táo, ai làm người đấy chịu, không nên đánh đồng với người thân, gia đình, tổ chức.Người ta bảo “một nghề thì sống, đống nghề thì chết”. Anh không đến mức “đống nghề”, nhưng kể ra cũng cùng lúc làm dăm ba công việc, anh có thực sự giàu có?- Tôi nghĩ thế này, nhiều nghề như tôi thì khó giàu nhưng sẽ không chết đói. Muốn giàu từ một nghề thì mình phải thật xuất sắc, đó cũng là cách hay và cũng rất khó.Nhưng như tôi, khi biết một nghề luôn luôn muốn học thêm nghề khác. Làm được nhiều việc hơn mình sẽ “giàu” hơn về các trải nghiệm và những người bạn mới đầy thú vị. Còn về tiền thì tôi không giàu, nhưng cuộc sống thoải mái.Thoải mái có thể hiểu là nhà lầu, xe hơi và tiền tiêu rủng rỉnh, phải không anh?- (Cười). Tôi ở chung cư nên chắc có thể coi là nhà lầu. Xe hơi thì cũng có, quan trọng là nó bao nhiêu tiền. Nhưng cũng phải nói thêm là nhà tôi đang ở là nhà thuê. Tôi thuê gần cơ quan cho tiện, ngồi ở phòng làm việc cũng nhìn được tòa nhà mà mình đang ở.