Diva Đài Loan khiến tình trẻ kém 16 tuổi hộc máu phải nhập viện

Quảng cáo

Yahoo News đưa tin, hôm 20/7, Hoàng Hạo đột nhiên đau bụng dữ dội và nôn ra máu, phải nhập viện điều trị. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ lo lắng vì nôn ra máu là triệu chứng của nhiều bệnh nguy hiểm như loét dạ dày, xơ gan… May mắn, Hoàng Hạo không có vấn đề gì nghiêm trọng. Qua nhiều lần kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán nam ca sĩ 9x chỉ bị căng thẳng quá mức. Bạn gái của anh, diva Tiêu Á Hiên, sau đó thông báo Hoàng Hạo đã phục hồi, ngoài ra không tiết lộ gì thêm.

Hoàng Hạo nhập viện hôm 20/7 vì nôn ra máu.

Tuy vậy, truyền thông Trung Quốc cho rằng, nguyên nhân tình trạng của Hoàng Hạo một phần không nhỏ là do Tiêu Á Hiên. Theo đó, vì muốn tình trẻ trở nên giỏi giang, hoàn hảo và sự nghiệp thăng tiến, diva 7x đã sắp xếp lịch trình tập luyện dày đặc, còn đăng ký cho anh học các lớp đào tạo về biểu diễn, vũ đạo, piano, huấn luyện thể chất, cũng như nâng cao kỹ năng truyền thông. Bị tạo áp lực quá lớn, cũng như không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tình hình sức khỏe của Hoàng Hạo tụt dốc không phanh.

Thông tin này khiến mạng xã hội trong nước “dậy sóng”. Dân mạng bình luận, Tiêu Á Hiên yêu cầu quá cao với bạn trai, xem anh như con trai hay “gà cưng” để đào tạo. Nhiều người lo lắng, tình trạng này kéo dài sẽ khiến Hoàng Hạo suy kiệt cả tinh thần lẫn thể xác. Số khác lại cho rằng, mối quan hệ giữa cặp đôi “chị-em” không tồn tại lâu nếu xây dựng trên nền tảng như vậy.

Về phía Tiêu Á Hiên, cô bộc bạch, chỉ muốn đem những kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của mình giúp bạn trai phát triển toàn diện và tốt hơn, nhất là trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như showbiz. Ngôi sao xứ Đài không ngờ những việc làm của cô lại gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe bạn trai như vậy. Cô hứa sẽ không tạo áp lực cho Hoàng Hạo nữa, thay vào đó giúp anh phục hồi thật tốt.

Tiêu Á Viên hứa không tạo áp lực cho tình trẻ nữa, mà tập trung chăm sóc sức khoẻ cho anh.

Tiêu Á Hiên (Elva) sinh năm 1979 tại Đài Bắc. Cô được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc và châu Á, một trong những nghệ sĩ toàn năng và lôi cuốn nhất Trung Quốc. Các tác phẩm đình đám của cô có thể kể đến “The Most Familiar Stranger”, “Romance Strikes”, “Shut Up and Kiss Me”, “I Love You That Much”...

Ngoài ra, cô còn nổi tiếng với biệt danh “sát thủ tiểu thịt tươi” vì trong 20 năm hoạt động showbiz, cô có đến 16 người tình kém tuổi. Hoàng Hạo kém cô đến 16 tuổi, cũng là người tình ít tuổi nhất của diva 7x cho đến nay.

Cặp đôi bị đồn hẹn hò từ hai năm trước. Thời điểm đó, paparazzi bắt gặp hai người đi chơi chung, đến nhà nhau và còn qua đêm. Mãi đến sinh nhật thứ 40 của Elva vào năm ngoái, cô mới đăng ảnh chụp chung ngọt ngào trên trang cá nhân, chính thức công khai tình cảm.

Mối quan hệ của Tiêu Á Hiên và Hoàng Hạo được đánh giá là “đũa lệch” không chỉ về tuổi tác mà còn danh tiếng, tiền bạc. Trong khi Elva là sao hạng A, Hoàng Hạo chỉ là nghệ sĩ “tuyến 18” (ít tiếng tăm, không có tác phẩm nổi tiếng). Sau khi quen với người đẹp họ Tiêu, tên tuổi Hoàng Hạo được biết đến nhiều hơn. Anh từng xuất hiện trong MV của bạn gái. Hồi đầu năm, hai người cùng tham gia chương trình “Roast” để quảng bá cho ca khúc mới của hai người – cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Tiêu Á Hiên sau 2 năm tạm nghỉ điều trị bệnh.

Tú Oanh

Theo Yahoo News