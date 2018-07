DJ Mai Thỏ đi làm lại sau vụ bị 2 người đàn ông sàm sỡ, quấy rối trước nhà.

Cách đây ít ngày, DJ Mai Thỏ (tên thật Hoàng Mai Anh) bất ngờ chia sẻ chuyện cô bị hai người đàn ông say rượu sàm sỡ ngay trước cửa nhà. Thậm chí, những người này còn chửi bới, ra tay đánh mẹ và cô đến bầm tím. Cụ thể, Mai Thỏ bức xúc viết trên trang facebook cá nhân rằng: "Đáng nhẽ ra là em không đăng lên đâu. Em ức phát khóc lên mọi người ạ. Em bị 2 thằng bệnh hoạn này nó trêu sờ ngực em lúc đêm hôm. Rồi đánh mẹ em và em. Rồi nói: "Mày thử gọi hết tất cả ra đây"...

Đây là 10h tối đấy. Chứ đêm chắc chúng nó hiếp em luôn đấy mọi người ạ. Em sợ quá chạy về nhà về luôn thì chúng nó lại đuổi theo em về tận của nhà. Đứng sát em, doạ em, chửi bới.

Em đập cửa mẹ em mở cửa. Vào trong nhà có mẹ và chú em can ngăn chặn cửa, 2 bên có chửi nhau qua lại. Nó nói em với mẹ em là em say. Nó giọng thách thức là chấp luôn công an rồi xã hội và nhà nó ở đây đấy mọi người ạ. Được tầm 15 phút họ đi. Em cũng chạy đi làm luôn. Vì là hôm qua mùng 1. Em rất kiêng có chuyện vào ngày đó. Em bỏ qua.

Tưởng chừng sự việc dừng lại ở đây, mà không phải. Đến 3 giờ chiều hôm sau em đang ngủ thì nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ và tiếng đập cửa. Mọi người biết không 2 người đó cầm điếu cày sang để đánh mẹ con em đấy mọi người ạ. Nhà chỉ có mỗi 2 mẹ con. Chúng nó cố tình gây sự tiếp đấy. Nhà em là ngõ nhỏ nhưng đi vài bước là ra được cái sân rất lớn. Nó đứng đấy chửi mẹ em ra, đánh mẹ em..."

Vết thương trên người DJ Mai Thỏ do xô xát với hai người đàn ông sàm sỡ, gây chuyện để lại.

Sau đó, Mai Thỏ cho biết, cô tiếp tục sang nhà của hai người đàn ông này để nói chuyện cho dứt điểm và không mang theo bất cứ thứ gì phòng thân. Hai bên tiếp tục xảy ra xô xát và được những người hàng xóm can ngăn. Theo nữ DJ, những vết thương trên người cô do phòng vệ mới thành ra như vậy. "Em nhờ tất cả đòi lại công bằng cho em và mẹ em. Nhà có 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau xong bị ức hiếp như thế này. Hiện tại, bây giờ tinh thần mẹ em đang rất hoảng loạn, lo sợ muốn lấy lại công bằng cho gia đình phải có biện pháp trừng trị những kẻ bệnh hoạn vũ phu được bao che" - Mai Thỏ bức xúc.

Mới đây, nữ DJ chia sẻ trên trang facebook cá nhân việc cô đi làm trở lại sau vụ việc bị 2 người đàn ông sàm sỡ, quấy rối trước nhà. "Trở lại với công việc ạ" - Mai Thỏ viết liền nhận được những lời hỏi han, quan tâm từ phía cộng đồng mạng: "Đã đi làm lại được rồi à em? Tay sưng to thế anh nghĩ phải nghỉ ít ngày chứ"; "Thương em, nhà có 2 mẹ con cũng giống chị vậy. Mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và mẹ mình em nhé"; "Mọi chuyện ổn chưa em? Mẹ em khỏe chưa? Khổ thân"...

Phía DJ Mai Thỏ cho biết, những vết thương của cô và mẹ đã đỡ nhiều, mọi chuyện đã tạm ổn. Phía DJ Mai Thỏ cho biết, những vết thương của cô và mẹ đã đỡ nhiều, mọi chuyện đã tạm ổn. DJ Mai Thỏ (sinh năm 1993) là một trong những nữ DJ có tiếng tại Hà thành được nhiều người biết đến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng. Ngoại hình chuẩn đồng hồ cát hút mọi ánh nhìn của Mai Thỏ.

Theo Dân Việt