Đời cascadeur - Kỳ 2: Vào “lò” luyện

Ðam mê

Do đang là thời điểm nhiều đoàn phim đang khởi quay, nên lớp học chỉ tầm 30 người. Lò luyện không phân biệt độ tuổi, giới tính, người biết võ hay chưa… Nhưng tất cả những người đang theo học tại đây đều mang trong mình ước mơ: Sẽ được đóng thế (cascadeur) trên phim.

Căn phòng rộng với đủ các loại dụng cụ tập luyện. Những tấm mút, đệm dày tập nhào lộn, bộ dây tập bay, đao kiếm… và còn nhiều, nhiều lắm những công cụ khác. Học viên tập luyện từ thứ 2 đến thứ 7, bắt đầu lúc 18h đến 21-22h mới kết thúc.

Không có một bài học chung nào trong lớp, học viên tự chia thành nhiều nhóm ở những cấp độ khác nhau. Một đặc điểm dễ nhận ra học viên nào đã từng làm cascadeur chính là đồng phục. Ai mặc đồng phục có dòng chữ “CLB Cascadeur Quốc Thịnh” là những người đã từng được “đi phim” (đi diễn). Họ sẽ có những bài tập về các tư thế bay, nhảy, múa võ sao cho đẹp. Còn nhóm mặc quần áo tự do, đó là học viên mới hoặc những người chưa được tham gia đóng thế lần nào.

Diễn viên Cẩm Ly luyện cascadeur với diễn viên Cao Bá Nhất.



Hậu luyện cascadeur từ năm 13 tuổi, nay đã là một thanh niên phổng phao nhưng vẫn đều đặn tập từng động tác cơ bản nhất. “Em tập ở đây đã 5-6 năm rồi. Em coi trên phim thấy các anh chị múa võ, biểu diễn hay quá nên lần tìm rồi xin tham gia. Lúc mới tập đau lắm, người lúc nào cũng bóp thuốc, dán salonpass… nhưng riết rồi cũng quen. Em rất yêu thích nghề này và muốn theo nghề như các thầy ở đây” - Hậu bộc bạch.

Còn Mai, cô gái vừa 13 tuổi mới tham gia CLB được hơn tháng đang gồng mình tập các động tác bật cao, bật xa, nhào lộn, trồng chuối... Cứ sau mỗi đòn thế, mỗi động tác kỹ thuật hay mỗi pha dứt điểm y như thật là kèm theo một tiếng thét lớn rất khí thế. Mồ hôi đẫm áo, cô cascadeur tương lai bẽn lẽn: “Gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng em tin mình sẽ thành công trong lĩnh vực này”.

Không dám “khoe” vết thương

Với 15 năm theo nghiệp diễn, anh Cao Bá Nhất đóng thế gần 100 bộ phim. Thế nhưng mỗi vai chỉ chớp nhoáng vài giây, có khi không thấy mặt. Ðơn giản, vì anh chuyên đóng thế các ca khó cho diễn viên.

Người đàn ông có vẻ ngoài bặm trợn nhưng hiền khô kể, năm 1995, anh từ Vĩnh Phúc vào TPHCM lập nghiệp. Cơ duyên đưa đẩy anh gặp cố võ sư Thu Vân - nữ cascadeur huyền thoại của Việt Nam, giới thiệu tham gia CLB cascadeur. “Ðó là cơ duyên, lúc đó mình rất tò mò vì không biết nghề cascadeur như thế nào” - anh cười hiền lành.

Cascadeur là nghề nguy hiểm. Biết vậy, nhưng chị Lan (vợ anh Nhất) chưa một lần cản chồng. Chỉ có điều, mỗi lần anh “đi phim”, chị ở nhà cầu mong anh bình an. Trong bộ phim Mỹ nhân kế (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), anh thực hiện pha bay từ trên cao xuống trong màn đấu võ với Liễu Thị, không may bị vướng dây cáp và ngã. Cú ngã làm vòng tràng hạt đang đeo tì mạnh vào huyệt cổ, khiến anh suýt bị liệt. Suốt nửa tháng trời ở Bệnh viện Cam Ranh (Khánh Hòa), anh không dám kể với vợ mà chỉ gọi điện trấn an: Phim quay chưa xong.

Cũng trong phim Mỹ nhân kế, Nguyễn Tuấn Anh đóng thế cho Diễm My 9X cảnh nhân vật bị quăng từ trên núi xuống. “Tôi vào thế vai, xoắn người trên không trung vài vòng rồi đáp xuống đất. Do địa hình núi nên không giữ được thăng bằng. Lúc đáp xuống, một chân tôi trên nệm bảo hộ, chân kia lại lọt khe giữa hai tấm nệm chịu áp lực dồn xuống, thành ra bị trật khớp háng”. Ðến bác sĩ cũng lắc đầu nói “đây là ca khó nhất”. Một tuần sau, Tuấn Anh lại “cà nhắc” ra phim trường.

Cascadeur Tuấn Anh bị thương khi thế vai.



Khi tham gia bộ phim Huyền thoại 1C (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân), Tuấn Anh được giao vào vai thanh niên xung phong. Nằm gần 3 quả mìn sẽ phát nổ. Khi quả mìn thứ nhất nổ, anh thấy khó thở nhưng vẫn cố, đến quả thứ 2 nổ thì nhận ra mình khó lòng gượng nổi. Khi quả thứ 3 nổ, anh dường như ngất đi, nhưng vẫn cố nói một câu thoại, trước khi không biết gì nữa. Lần đó, Tuấn Anh bị bỏng, đa chấn thương, mê man trên bàn mổ, phải đấu tranh giành sự sống với tử thần. “Lần nào gặp, ba mẹ cũng khóc vì thấy con toàn thương tích. Mình chỉ biết ôm ba mẹ nói “Con vẫn ổn mà”. Ðể rồi, có phim, đạo diễn gọi, mình lại đi”. Giờ, Tuấn Anh đã là một đạo diễn phim hành động có tiếng tại TPHCM.

“Với nghề cascadeur, chúng tôi đã thực hiện những ca khó thay cho diễn viên, nếu diễn viên không thực hiện được thì diễn viên đóng thế sẽ làm thay. Ai theo nghề cũng xác định phải bảo vệ mình, dù là tập luyện hay trên trường quay. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc”. Cascadeur Cao Bá Nhất “Nghề cascadeur cực vầy mà vẫn yêu, có bao giờ các anh thấy tủi thân khi đứng sau hào quang của người khác? - tôi hỏi. Cascadeur Trần Như Thục nhẹ tênh: “Ðã chọn nghề cascadeur là xác định không tìm sự nổi tiếng. Làm cascadeur mà người xem không khen diễn viên, lại khen người đóng thế, đó mới là thất bại”.

Uyên Phương