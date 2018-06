Có người khen: “Điều này thể hiện họ rất chuyên nghiệp”. Song không ít khán giả Việt có vẻ bực thay ban tổ chức: “Thôi anh ở nhà luôn đi”… Khán giả ta vẫn chưa quen với yêu sách của “sao”. Nhớ có lần, một “siêu sao” của ta qua hải ngoại biểu diễn, cũng có yêu cầu nọ kia với bầu sô bên ấy, khi thông tin này lọt ra ngoài, đã xảy ra một cuộc tranh luận hăng say trong dư luận. Cho nên cũng không lạ khi “thượng đế” ta sốc với những đòi hỏi từ chủ nhân của bản hit 5 tỷ lượt xem. Một số người tỏ ra coi thường “chiến công” này: “Nhiều “view” (lượt xem) liệu đã là gì? Với thời buổi công nghệ như hiện nay, kỷ lục của Luis Fonsi chắc cũng chỉ tồn tại vài năm nữa”. Một khán giả khác dẫn ví dụ: “Ngay ở ta, lượt view bây giờ cũng không khách quan. Nhiều ca sỹ hát không ra hơi, không rõ lời mà mỗi lần tung MV còn mấy triệu view”. Đã nói đến “view” thì ca sỹ Việt khó có ai qua nổi Sơn Tùng M-TP. Chàng ca sỹ xinh trai bị kéo ra “soi”: “Sơn Tùng có đội úp view”.

Nhưng đâu chỉ có Sơn Tùng mới sở hữu “đội úp view”? Nếu chịu khó tham gia trong những hội hâm mộ giọng hát danh ca hoặc ngôi sao này nọ, bạn sẽ thấy “đội úp view” hoạt động náo nhiệt. Có câu chuyện khá hài hước: Ca khúc “Duyên phận” do Như Quỳnh (ảnh) thể hiện, đã đạt ngưỡng 80 triệu view, xứng đáng với danh hiệu “ca khúc quốc dân”. Để đạt được danh hiệu ấy, cần “đội úp view” hoạt động miệt mài, liên tục kêu gọi nhau “cày ngày, cày đêm”. Tương tự, bài hát được phong “ bài karaoke quốc dân” hiện nay là “Đắp mộ cuộc tình”, do Đan Nguyên thể hiện, cũng đã vượt trên 70 triệu view. Lãnh đạo “đội úp view” bên Đan Nguyên hướng dẫn tận tình “đoàn quân” của mình cách mở youtube xem bài hát để “view” tăng nhanh. Họ vì say mê thần tượng mà cống hiến không công. Còn “thần tượng” thỉnh thoảng rảnh rang lại rắc chút “thính”: 500 anh em, cố lên, bài nọ kia sắp cán mốc (nào đó) rồi.

Su Su