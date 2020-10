Đón xem Phiêu lưu cùng vật lý lượng tử và Mẫu tự của hoàng đế trên K+

Phiêu lưu cùng vật lý lượng tử (By quantum physics: a nightlife venture) là bô phim xoay quanh câu chuyện về Lee Chan-woo, người đang điều hành một hộp đêm. Sau khi phát hiện vụ án ma túy có dính líu đến các nghệ sĩ nổi tiếng cùng sự nhúng tay của các chính trị gia và công tố viên, anh đã quyết định thành lập đội điều tra để làm sáng tỏ vụ án.

Phim có vai nam chính của Park Hae-Soo, từng góp mặt trong nhiều tựa phim điện ảnh lẫn truyền hình đình đám như Lục Long Tranh Bá (Six Flying Dragon), bom tấn Svaha: The Sixth Finger. Anh cũng từng đạt giải Điện ảnh Rồng Xanh cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

Mẫu tự của hoàng đế kể về vị vua Sejong (King Sejong), người đã không ngừng đấu tranh để tạo ra bảng chữ cái gốc Hangul cho thần dân của mình.

Bộ phim với sự đầu tư kĩ lưỡng và quy tụ dàn diễn viên “máu mặt” như: “quốc bảo” của điện ảnh Hàn Quốc Song Kang Ho, ngôi sao “vai phụ” Jeon Mi Seon (từng xuất hiện trong drama Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, phim điện ảnh Hồi Ức Kẻ Sát Nhân - Memories of Murder) và Park Hae-Il (War of the Arrows, The Last Princess…).

Trước đó, nhiều nguồn tin tiết lộ bộ phim có chi phí đầu tư lên tới 10 tỷ won. Đây cũng là tác phẩm cuối cùng của nữ diễn viên “gạo cội” Jeon Mi Seon trước khi cô đột ngột qua đời.

Mời bạn đón xem Phiêu lưu cùng vật lý lượng tử lúc 20h thứ 2 ngày 12/10 và Mẫu tự của hoàng đế lúc 20h thứ 6 ngày 9/10 trên K+1

