Đông Nhi: Tôi hạnh phúc khi mang thai ở tuổi 32, tình cảm tốt đẹp hơn sau cưới

Đông Nhi và chồng khoe kết quả siêu âm thai tháng thứ 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Cảm xúc của chị ra sao khi sắp đón con đầu lòng?- Trên cả tuyệt vời. Trải nghiệm này tôi không thể nào quên. Khi cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, tôi cẩn thận theo dõi và đi khám một mình. Tôi vốn thích những điều bất ngờ, vì vậy, đúng ngày kỷ niệm 11 năm tôi và chồng yêu nhau (1/3/2009), tôi mới chuẩn bị thiệp báo tin vui.Chúng tôi thấy rất may mắn khi luôn nhận được sự yêu thương, không chỉ của người thân mà từ nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả. Khi công bố kết hôn, vợ chồng tôi bất ngờ trước sự ủng hộ và những lời chúc phúc của mọi người. Biết tin tôi có con và hay đói bụng, các đồng nghiệp liên tục gửi đồ ăn cho tôi tẩm bổ.- Yêu nhau từ lâu, vì sao khi qua 30 tuổi anh chị mới kết hôn và có con?- Tôi hạnh phúc khi kết hôn ở tuổi 31 và mang thai ở tuổi 32. Tôi đọc các nghiên cứu khoa học, bài báo nói phụ nữ kết hôn sớm, sinh con trước 30 là tốt nhất cho mẹ lẫn bé về nhiều phương diện, như sức khỏe, tinh thần... Tôi nghĩ điều đó đúng và ủng hộ. Tuy nhiên, chuyện cưới, sinh thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố xung quanh như điều kiện gia đình, công việc, kinh tế và cả duyên số. Có những chuyện không phải bản thân muốn là được.Nhiều người bạn của tôi không có con, dành thời gian tận hưởng cuộc đời tự do, đi khắp thế giới. Cũng có nhiều người vì kết hôn sai người mà dở dang một đời. Tôi nghĩ mỗi người chỉ nên lấy hạnh phúc của người khác là nguồn cảm hứng chứ không phải là áp lực. Một người có thể chọn độc thân, kết hôn sớm hay muộn, có con hay không, miễn điều đó khiến họ thấy thoải mái và an ổn nhất.- Chị thích có con đầu lòng là trai hay gái?- Bố mẹ chúng tôi đều là những người văn minh nên không bao giờ thúc giục, gò ép con cái. Sau đám cưới, vợ chồng tôi muốn có em bé ngay. Vợ chồng tôi đồng quan điểm trai hay gái không quan trọng, chỉ cần bé sinh ra thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Còn chuyện có bao nhiêu con, chắc phụ thuộc vào chữ duyên, nhưng cá nhân tôi vẫn thích "đủ nếp đủ tẻ" hơn (cười).- Gắn bó với Ông Cao Thắng hơn 10 năm, chị thấy mối quan hệ của cả hai thay đổi thế nào nào sau kết hôn?- Tình cảm của chúng tôi tốt đẹp hơn sau khi cưới. Anh ấy quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều hơn. Anh thường đưa tôi đi ăn trong giai đoạn ốm nghén, bất kể ngày đêm. Anh rất yêu công việc, nhưng từ khi tôi có thai, anh biết sắp xếp thời gian để có thể trở thành người chồng, người cha tốt. Ngược lại, tôi yêu thương chồng hơn bất cứ lúc nào.Tôi nghĩ sự chân thành là yếu tố quyết định mọi thứ trong một mối quan hệ. Từ hồi mới quen, tôi và anh Thắng đã xác định cưới. Nhờ luôn tin tưởng, yêu thương, cả hai lúc nào cũng thấy hấp dẫn trong mắt nhau. Giờ, chỉ riêng việc thay đổi cách xưng hô đã là một sự đặc biệt với chúng tôi. Chữ "chồng", "vợ" với tôi rất thiêng liêng. Mỗi sáng thức dậy, tôi mở mắt ra và có cảm giác xúc động khi thấy người đàn ông mình yêu suốt 10 năm thanh xuân, nay là chồng mình.- Chị nhớ nghề thế nào khi nghỉ tránh dịch ba tháng qua?- Với ca sĩ, âm nhạc, sân khấu gần như trở thành máu thịt. Vì thế, thời gian qua là giai đoạn khó khăn của chúng tôi. Các dự án đã sản xuất của công ty chúng tôi đều phải dời thời gian ra mắt, nghệ sĩ không thể biểu diễn như trước... Nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng giữ hoạt động trong khuôn khổ an toàn để chủ động trở lại ngay khi hết dịch. Vợ chồng tôi đã lên chiến lược cho từng nghệ sĩ trong công ty, đường hướng hoạt động ở mỗi giai đoạn.Nhiều lúc nhớ sân khấu, tôi và gia đình hát karaoke tại gia, livestream giao lưu cùng khán giả, tham gia các chương trình âm nhạc trực tuyến mang ý nghĩa cộng đồng... Bên cạnh những khó khăn, nhờ giãn cách xã hội, chúng tôi được sống chậm hơn, có thời gian chuẩn bị những điều cần thiết để đón em bé sắp ra đời. Tôi mong trở lại sân khấu để quảng bá cho MV Khi con là mẹ. Dù làm việc, tôi vẫn sắp xếp thời gian để phù hợp tình hình sức khỏe của mình.

Theo VnExpress