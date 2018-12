Dù bị loại nhưng Trường Giang vẫn còn cơ hội với giải Mai Vàng

Danh sách nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào bầu chọn Giải Mai Vàng 2018

NAM CA SĨ NHẠC NHẸ:

1. Đức Phúc - ca khúc "Còn yêu đâu ai rời đi" (sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận).

2. Soobin Hoàng Sơn - "I know you know" (Soobin Hoàng Sơn).

3. Noo Phước Thịnh - "Những kẻ mộng mơ" (Bảo Trọng).

4. Bùi Anh Tuấn - "Chốn cũ" (Zen).

5. Sơn Tùng M-TP - Chạy ngay đi (Sơn Tùng M-TP).

NỮ CA SĨ NHẠC NHẸ:

1. Khởi My - "Người lạ thoáng qua" (Bảo Thạch).

2. Đông Nhi - "Giả vờ say" (Đỗ Hiếu).

3. Mỹ Tâm - "Người hãy quên em đi" (Khắc Hưng).

4. Hương Tràm - "Duyên mình lỡ" (Tú Dưa).

5. Vũ Cát Tường - "Leader, If" (Vũ Cát Tường).

CA SĨ HÁT NHẠC ÂM HƯỞNG DÂN CA VÀ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG:

1. Phương Anh - ca khúc "Mưa chiều miền Trung" (sáng tác: Hồng Xương Long).

2. Thu Hằng - "Thân gái xa nhà" (Kana Nguyễn).

3. Tố My - "Kẻ thứ ba" (Vũ Thanh).

4. Phi Nhung - "Phận mồ côi" (Phạm Hải Đăng).

5. Quỳnh Trang - "Sao anh nỡ đành quên" (Tô Thanh Tùng).

NHÓM HÁT:

1. LIME - ca khúc "I’m your fan" (nhạc Hàn Quốc).

2. Monstar - "Giữ lấy làm gì" (Đoàn Thế Lân).

3. P336 - "Hit The Road" (Khám phá những chân trời - Vũ Minh Tâm).

4. Uni 5 - "Sai" (Tùng Maru).

CA KHÚC:

1. "Đi tìm tình yêu" (sáng tác: Đinh Trung Chính).

2. "Mặt trời vẫn tới mỗi ngày" (Bảo Lan - Dung Trần).

3. "Những kẻ mộng mơ" (Nguyễn Bảo Trọng).

4. "Nói với em rằng" (Tiến Minh).

MV (video ca nhạc):

1. "Chốn cũ" (đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư) - Bùi Anh Tuấn.

2. "Mặt trời vẫn tới mỗi ngày" (đạo diễn: Vương Trần) - Bảo Lan & Dung Trần

3. "Người hãy quên em đi" (đạo diễn: Trần Tuấn Anh) - Mỹ Tâm.

4. "Những kẻ mộng mơ" (đạo diễn: Minh Anh) - Noo Phước Thịnh.

5. "Phận mồ côi" (đạo diễn: Hoàng Tuấn Cường) - Phi Nhung.

NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU:

1. Võ Minh Lâm - vai Hoàng, vở "Bên đàng dệt mộng".

2. Kim Tử Long - vai Nguyễn Trãi, vở "Rạng ngọc Côn Sơn".

3. Thành Lộc - vai Nguyễn Đình Chiểu, vở "Tiên Nga".

4. Vũ Luân - vai Vịnh, vở "Hồn của đá".

NỮ DIỄN VIÊN SÂN KHẤU:

1. Lê Khánh - vai Kim Liên, vở "Tiên Nga".

2. Khả Như - vai Lành trong vở "Mua chồng" .

3. Lê Phương - vai Kiều Nguyệt Nga, vở "Tiên Nga".

4. Trinh Trinh - vai Thanh, vở "Hồn của đá".

DIỄN VIÊN HÀI:

1. Lâm Vỹ Dạ trong chương trình "7 nụ cười xuân".

2. Huỳnh Lập trong chương trình "Tấm Cám chuyện Huỳnh Lập kể".

3. Hoài Linh trong chương trình truyền hình "Ơn giời! Cậu đây rồi".

4. Xuân Nghị vai chú Ba, vở "Căn nhà câm nín".

5. Trấn Thành trong chương trình "Giọng ca bí ẩn" .

VỞ DIỄN:

1. "Hiu hiu gió bấc" (đạo diễn: Phan Quốc Kiệt - Nhà hát Trần Hữu Trang).

2. "Mua chồng" (đạo diễn: Trần Minh Ngọc - Nhà hát Thế Giới Trẻ).

3. "Thủy tinh - đứa con thứ 101" (đạo diễn: Nguyễn Khắc Duy - nhóm Buffalo).

4. "Tổ quốc nơi cuối con đường" (ĐD: Lê Nguyên Đạt - Nhà hát Thế Giới Trẻ).

5. "Tiên Nga" (Đạo diễn: Thành Lộc - sân khấu IDECAF).

NAM DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH:

1. Trung Dũng - vai Kiệt, phim "Gạo nếp gạo tẻ".

2. Minh Luân - vai Dương Dũng, phim "Con gái bố già".

3. Nhan Phúc Vinh - vai Tùng, phim "Ngày ấy mình đã yêu".

NỮ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH:

1. Phan Thị Mơ - vai Ngân, phim "Hoa hồng thép".

2. Thúy Ngân - vai Hân, phim "Gạo nếp gạo tẻ".

3. Lê Phương - vai Hương, phim "Gạo nếp gạo tẻ".

4. Nhã Phương - vai Hạ, phim "Ngày ấy mình đã yêu".

5. Thu Quỳnh - vai My Sói, phim "Quỳnh búp bê".

BỘ PHIM:

1. "Gạo nếp gạo tẻ" (đạo diễn: Thạch Thảo - Hoàng Anh).

2. "Mật mã hoa hồng vàng" (đạo diễn: Quách Khoa Nam).

3. "Ngày ấy mình đã yêu" (đạo diễn: Nguyễn Khải Anh).

4. "Quỳnh Búp bê" (đạo diễn: Mai Hồng Phong).

5. "Siêu sao siêu ngố" (đạo diễn: Đức Thịnh).

NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Ngô Kiến Huy - "Thách thức danh hài".

2. Đại Nghĩa - "Giọng ải giọng ai".

3. Khả Như - "Ca sĩ thần tượng".

4. Trấn Thành -" Người bí ẩn", "Nhanh như chớp nhí".

5. Đình Toàn - "Đấu trường ẩm thực".

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH:

1. "Giọng ca bí ẩn" (HTV7).

2. "Người kể chuyện tình" (THVL).

3. "Nhanh như chớp" (HTV7).

4. "Ơn giời! Cậu đây rồi" (VTV3).

5. "Tuyệt đỉnh song ca" (THVL).