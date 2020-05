Elly Trần tung ảnh khoả thân bỏng mắt, fans tranh cãi về hình xăm bên hông

Cách đây không lâu, Elly Trần bất ngờ tung ảnh “nóng” trên Instagram. Trong ảnh, bà mẹ hai con khỏa thân hoàn toàn, tạo dáng ngồi trên đệm trắng, khéo léo cho những điểm nhạy cảm trên cơ thể bằng chăn, phía sau lưng là khung cảnh rừng thông.

Dù đã che phần lớn, bức ảnh vẫn cho thấy, Elly Trần sở hữu làn da trắng mịn nõn nà, đường cong gợi cảm, đặc biệt là vòng một “khủng” căng tràn, không hề giống như một phụ nữ đã qua hai lần sinh sở. Hình xăm ở bên hông cũng gây nhiều chú ý.

Elly Trần vừa tung ảnh khoả thân.

Chỉ sau 4 giờ đăng tải, bức ảnh nhận được hơn 20.000 lượt yêu thích và vô số bình luận. Đa phần hết lời khen ngợi cho thân hình nóng bỏng của nữ người mẫu 8x: “Em là nữ mà còn mê chị nữa”, “Ước là thợ chụp ảnh”, “Wow”, “Xinh quá đi”…

Số khác lại tranh cãi về ý nghĩa hình xăm bên hông của Elly Trần. Người thì cho rằng đó là dòng chữ “I could so I did” (tạm dịch: Tôi có thể nên tôi đã làm). Người lại khẳng định, hình xăm viết: “Believed I could so I did” (tạm dịch: Tin rằng tôi có thể vì vậy tôi đã làm).

Bên cạnh đó, một số dân mạng khiếm nhã để lại những bình luận tục tĩu, phản cảm bên dưới bức ảnh.

Elly Trần từng nhiều lần lộ hình xăm. Dòng chữ bên hông cô viết: "Believed I could so I did”. Elly Trần thường hay chia sẻ hình ảnh gợi cảm trên trang Instagram. Mỗi bức ảnh lại có cách khoe “da thịt” khác nhau từ mặc nội y, đến đồ trong suốt “thả rông” và không hiếm lần khỏa thân 100%. Thời gian gần đây, điểm chung của những bức ảnh này là mang màu sắc ma mị, u buồn, kèm theo đó là những đoạn trích dẫn đầy tâm sự. Cạnh bức ảnh mới nhất, cô viết: “Không còn kì vọng sẽ không phải thất vọng”.

Trước đó, cô bị nhận xét giống “hồn ma”, “thiện nữ u hồn”. Người hâm mộ đoán, đây có thể liên quan đến nghi vấn cô bị chồng ngoại quốc phản bội.

