'Em chưa 18' Kaity Nguyễn thông báo tự cách ly sau khi trở về từ Đà Nẵng

Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên trẻ cho biết: “Ngày 23/7 đến 25/7 Kaity có 1 chuyến đi tới Lăng Cô và có bay đến sân bay Đà Nẵng trong 2 ngày đó. Nên hiện tại Kaity đã khai báo y tế và đang tự cách ly tại nhà theo đúng yêu cầu của Chính Phủ "

Kaity Nguyễn là một trong những sao Việt đầu tiên tự cách ly sau khi có lịch trình tại Đà Nẵng.

Nữ chính "Em chưa 18" cho biết việc cách ly tại nhà sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc và cuộc sống của cô nhưng để giữ an toàn cho bản thân và gia đình thì đây là biện pháp an toàn nhất. Bên cạnh đó cô cũng nhắn gửi đến người hâm mộ: "Hi vọng mọi thứ sẽ sớm qua, mọi người cũng đừng quên đảm bảo an toàn cho bản thân bằng cách đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, rửa tay thường xuyên và tránh tụ tập đông người . Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Thái độ tự giác của nữ chính "Em chưa 18" nhận được phản hồi tích cực của người hâm mộ.

Bài đăng của Kaity Nguyễn nhận được sự ủng hộ của đa số người hâm mộ, một số gửi lời chúc sức khỏe và mong nữ diễn viên sớm trở lại hoạt động nghệ thuật: “Giữ gìn sức khỏe nha Kaity”, “Mong chị khỏe mạnh”, "Huhu hẹn chị 1 dịp gần nhất ạ”…

Có thể thấy mặc dù tự cách ly tại nhà nhưng Kaity vẫn trong trạng thái vui vẻ và sức khỏe tốt.

Kaity Nguyễn là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng sau bộ phim “Em chưa 18” và hiện tại cô đang tham gia diễn xuất trong "Tiệc Trăng Máu’ cùng với Hữa Vỹ Văn, Hồng Ánh, Thái Hòa, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn…Với dàn sao "ngàn tỷ" cùng độ nổi tiếng trên khắp thế giới của tác phẩm gốc, bộ phim được kỳ vọng sắp tới sẽ được tiếng vang lớn tại phòng vé Việt.

Thanh Hường