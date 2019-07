Em gái Kate Moss quyến rũ như minh tinh ở London

TPO - Vẫn chuộng phong cách gợi cảm, nàng mẫu Lottie Moss đẹp sang trọng khi tới dự buổi công chiếu bộ phim đình đám Once Upon A Time In Hollywood, ở rạp Odeon Luxe, London (Anh) vào hôm qua.