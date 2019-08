Em út tỷ phú nhà Kim Kardashian gây tranh cãi khi tung mỹ phẩm in hình đô la Mỹ

Quảng cáo

Kylie Jenner đang khiến thế giới choáng váng khi tổ chức hẳn một tour du lịch vòng quanh châu Âu trên du thuyền “siêu sang” trị giá 250 triệu USD để chào đón tuổi 22 bên người thân và bạn bè. Chuyến đi kéo dài một tuần ước tính tiêu tốn của người đẹp 9x số tiền lên đến 1,5 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng), trong đó phí thuê du thuyền chiếm 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng).

Là một doanh nhân kiêm tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, dĩ nhiên em út nhà Kardashian-Jenner “vui chơi không quên nhiệm vụ”. Bên cạnh những bức ảnh “sống ảo” trên Instagram, Kylie không quên khéo léo lồng ghép dòng sản phẩm mới để PR. Đó là bộ sưu tập mỹ phẩm in hình tiền đô la Mỹ màu hồng bắt mắt.

Kylie Jenner khéo léo quảng cáo bộ sưu tập mỹ phẩm mới trong những bức ảnh "sống ảo" trên Instagram.

Bộ sưu tập bao gồm phấn, son môi, nhũ mắt, bảng màu mắt, bút kẻ mắt… chính thức được tung ra thị trường vào ngày 10/8 – đúng ngày sinh nhật của Kylie Jenner. Đây vốn là thông lệ tại thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetic, tung sản phẩm mới vào dịp sinh nhật của bà chủ mỗi năm.

Trước đó, từ ngày 1/8, bà mẹ trẻ liên tục “nhá hàng” bộ sưu tập mới trên Instagram. Bên cạnh bao bì in hình đô la, từ hộp đựng cả bộ sưu tập đến từng loại mỹ phẩm, Kylie Cosmetic còn thiết kế một hộp mỹ phẩm mang kiểu dáng cuộn tiền. Ngoài ra, trên những hộp mỹ phẩm còn in các dòng chữ nhỏ như “Work For It” (làm việc vì nó), “"On A Budget" (trên ngân sách), "Money Ain't Everything” (tiền không phải là tất cả) và “You’re $o Money Baby”.

Bộ sưu tập mỹ phẩm chủ đề "Tiền" của Kylie Jenner. Tất cả bao bì của mỗi loại sản phẩm đều liên quan đến tiền đô la Mỹ. Lõi sản phẩm cũng có ký kiệu của đô la Mỹ.

Dù mẫu mã "sặc mùi" tiền, giá thành sản phẩm lại không quá cao, từ 17 USD (gần 400.000 đồng) đến 115 USD (hơn 2.600.000 đồng).

Nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú trước ý tưởng kết hợp mỹ phẩm và tiền của nữ tỷ phú: “Kylie Jenner sắp lấy hết tiền của tôi với bộ sưu tập sinh nhật này”, “Tôi thực sự muốn bộ sưu tập mỹ phẩm chủ đề tiền này”, “Kylie Jenner giàu có đến mức bộ sưu tập vào dịp sinh nhật của cô ấy lấy chủ đề là tiền”…

Kylie Jenner đích thân làm mẫu cho sản phẩm mới.

Tuy nhiên, không ít người lại khó chịu ra mặt, thậm chí còn mỉa mai, văng tục khi nhận xét về bộ sưu tập. Mọi người cho rằng, Kylie đang cố tình khoe của, tung sản phẩm mới để tuyên bố với cả thế giới về danh xưng “tỷ phú” mới được nhận gần đây.

“Kylie Jenner tung bộ sưu tập mỹ phẩm in hình tiền vào dịp sinh nhật thật… thiếu đầu óc”, “Có vẻ như Kylie Jenner đã sẵn sàng để cho mọi người thấy họ nghèo như thế nào”…

Một số lại hiểu sai ý nghĩa của câu “You’re $o Money Baby”. Kylie dùng ký hiệu của đô la thay cho chữ “S”, mang ý nghĩa “Bạn giàu có mà baby”. Tuy nhiên, dân mạng lại cho rằng, “$o money” có là “zero money” – không có tiền. “Thành thật mà nói, tôi yêu cái cách Kylie Jenner nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những kẻ “zero money”, một người mỉa mai.

Trước những bình luận trái chiều của cư dân mạng, Kylie Jenner vẫn giữ thái độ im lặng.

Tú Oanh

Theo Elle, Hellogiggles