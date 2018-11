Fan cuồng Lưu Đức Hoa: Cha bán thận, tự tử để con gặp thần tượng

11 năm sau cái chết của cha, mới đây Dương Lệ Quyên đã nhận phỏng vấn của giới truyền thông và chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.



Fan cuồng Lưu Đức Hoa là cụm từ mà khi nhắc đến nhiều người không thể không nhắc đến cái tên Dương Lệ Quyên. Cô gái này say mê "Thiên vương" đến mức đặt mục tiêu duy nhất của đời mình là được gặp nam tài tử một lần, thậm chí để thực hiện mục tiêu này cô đã khiến cho người cha hết mực yêu thương mình phải bán nhà, bán thận rồi cuối cùng tự tử để thực hiện mong ước của con gái.

Hình ảnh mới đây nhất của Dương Lệ Quyên.



Cô tiết lộ việc nhận trả lời phỏng vấn là để cho mọi người biết cô có thể đối mặt với cuộc sống hiện thực, đã không phải là cô gái trước kia chỉ biết một lòng say mê Lưu Đức Hoa nữa.. Đến nay, khi được hỏi về Lưu Đức Hoa, Dương Lệ Quyên cho biết cô vẫn rất muốn gặp Lưu Đức Hoa vì đó là người đàn ông duy nhất cô yêu trong nhiều năm qua: "Dù bây giờ tôi đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn giữ mãi tình yêu với anh ấy. Nhưng nếu được gặp anh ấy lần nữa, cảm giác chắc sẽ không phải say mê như trước, chỉ có thể chúc phúc cho anh ấy", cô nói.

Dương Lệ Quyên cho biết, tình yêu với Lưu Đức Hoa trước nay chưa bao giờ thay đổi và cũng sẽ không vì cha mình qua đời mà từ bỏ.



Nói đến cái chết của cha, Dương Lệ Quyên nói đó không phải lỗi của mình mà là do truyền thông liên tục đưa tin, ảnh hưởng đến tâm lí và gây áp lực cho bố cô. Không chỉ vậy, cô cho rằng nguyên nhân cũng có một phần là do Lưu Đức Hoa vì anh đã không chịu gặp cô sớm hơn.



23 năm trước, cô nàng này đã tuyên bố say mê diễn viên - ca sĩ Lưu Đức Hoa và đặt mục tiêu duy nhất cho đời mình là được gặp anh một lần. Cô đã bỏ học, ngày ngày chỉ xem băng đĩa nhạc của anh và viết thư cho nam tài tử.

Ông Dương Cần Ký, cha của Lệ Quyên cùng vợ ra sức khuyên con nên từ bỏ ước mơ xa vời. Bởi lương của một giáo viên trung học nghỉ hưu như ông chỉ có 1.900 tệ (khoảng 3,8 triệu đồng), nhưng phải nuôi cả gia đình vì vợ ông đau yếu luôn, không thể đi làm. Cả nhà ngập trong nợ nần. Dù vậy ông cũng phải chấp nhận bán thận, rồi bán luôn căn nhà để có tiền đưa Lệ Quyên lặn lội từ miền đông bắc Trung Quốc sang Hong Kong 2 lần với hy vọng được gặp “Thiên vương”.

Ông Dương Cần Ký.

Vào giữa tháng 3 năm 2007, gia đình ông Cần Ký tới đặc khu hành thứ ba của Hong Kong và Dương Lệ Quyên đã gặp được hoàng tử trong mộng của mình vào hôm 25/3, trong bữa tiệc mừng sinh nhật của Lưu Đức Hoa

Dương Lệ Quyên cuối cùng đã gặp được thần tượng trong mộng vào năm 2007. Tuy nhiên, mặc dù đã được gặp và chụp ảnh lưu niệm với thần tượng, nhưng cô gái này khi ấy chưa thấy thỏa mãn, thậm chí cô còn muốn được nói chuyện riêng với anh. Trước khát khao không điểm dừng của con, ông Dương đã chọn cách viết thư tuyệt mệnh dài 3 trang giấy rồi nhảy xuống sông tự tử. Dù được đội tuần tra cứu lên sau đó, nhưng ông bố bất hạnh đã không qua khỏi.

Trong thư để lại, ông Dương Cần Ký tha thiết: “Lưu Đức Hoa, anh nghĩ anh là ai? Tôi lấy mạng sống hy sinh vì con gái mình. Tôi chết rồi anh phải đến gặp con tôi, phải ký tặng cho nó”. Hai ngày sau cái chết của ông, bà vợ và đứa con gặp phải những lời chửi bới của người qua đường, vạ vật hết nơi này đến nơi khác. Scandal này đã sau đó đã ảnh hưởng nặng nề đến Lưu Đức Hoa, khiến quá trình quay phim của anh bị gián đoạn. Không chỉ vậy, tài tử còn nhận nhiều chỉ trích là người vô lương tâm gián tiếp gây ra cái chết của cha Dương Lệ Quyên và khiến gia đình cô gặp bất hạnh.

Thực tế, Dương Lệ Quyên không phải trường hợp fan cuồng duy nhất của Lưu Đức Hoa, bởi cái tên Ngạo Diễm Hồng cũng được coi là Dương Lệ Quyên thứ hai. Cô say mê Lưu Đức Hoa từ năm lên 8. Năm 2005 khi biết tin Lưu Đức Hoa đã có bạn gái, Diễm Hồng đau khổ đến mức đã uống rượu và 12 viên thuốc ngủ nhưng may mắn thoát chết.

Ngạo Diễm Hồng quyết thủ tiết vì Lưu Đức Hoa.

Hiện tại dù đã ngoài 30 và Lưu Đức Hoa đã có vợ con nhưng Ngạo Diễm Hồng vẫn chưa chịu lấy chồng và tuyên bố sẽ thủ tiết vì anh. Thậm chí cô còn "tiêu cực" đến mức không cho người khác giới chạm vào tay mình. Trước "fan cuồng" như Ngạo Diễm Hồng, Lưu Đức Hoa chỉ biết lắc đầu và nói trên truyền thông rằng “Yêu tôi thế này, tôi chịu không nổi”.

Lộc Liên

Tổng hợp