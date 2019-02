‘Frozen 2’ vừa ra mắt trailer đã xem nhiều nhất mọi thời đại

Sau nhiều năm chờ đợi, hôm 13/2, Walt Disney Animation Studios tung trailer đầu tiên của “Frozen 2” (tựa Việt: Nữ hoàng băng giá 2). Lập tức, đoạn video trở thành hot trend trên toàn thế giới.

Sức hút của bom tấn hoạt hình Disney là không tưởng. Chỉ trong 24 giờ đầu tiên ra mắt, đoạn trailer đạt 116,4 triệu lượt xem, chính thức phá vỡ kỷ lục 113,6 triệu lượt xem của “Incredibles 2” (tựa Việt: Gia đình siêu nhân 2) để trở thành trailer hoạt hình được xem nhiều nhất mọi thời đại.

Trailer "Frozen 2".

Mở đầu trailer là cảnh nữ chính Elsa sử dụng siêu năng lực đóng băng đương đầu với những con sóng lớn dữ dội để vượt biển. Tuy nhiên, Nữ hoàng băng giá dường như có phần đuối sức sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Những phân đoạn sau đó khiến người xem tò mò về những thử thách cam go hay thế lực siêu nhiêu kinh khủng nào đó mà bộ ba Elsa – Anna – Kristoff phải đối mặt trong phần 2.

“Frozen 2” được đánh giá là tác phẩm hoạt hình đáng mong đợi nhất năm. Điều này dễ hiểu bởi khi phần một ra mắt vào tháng 11/2013, bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé trên toàn thế giới. Theo thống kê, doanh thu toàn cầu của phim đạt gần 1,3 tỷ USD, là phim hoạt hình có doanh thu cao nhất và phim có doanh thu cao thứ 5 mọi thời đại.

Không chỉ vậy, phim còn giành vô số giải thưởng danh giá trên thế giới, trong đó có hai giải Oscar cho “Phim hoạt hình hay nhất” và “Ca khúc trong phim hay nhất” (Let It Go).

Thành công của phần một là lợi thế và thách thức lớn đối với “Frozen 2”. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 22/12/2019.

Tú Oanh

Theo Deadline