FWD Music Fest: Lễ hội âm nhạc hoành tráng quy tụ nhiều sao khủng nhất

Soobin Hoàng Sơn thổi một làn gió mới thật trẻ trung và phong cách vào FWD Music Fest với “Turn it up + Daydreams”, “Xin đừng lặng im” và “I know you know”. Nhóm Da LAB cũng mang đến cho giới trẻ những ca khúc quen thuộc như “Cùng nhịp đập”, “Từ ngày em đến”, và “Một nhà”. Là một trong những MC hàng đầu Việt Nam, ông bố trẻ Phan Anh cũng khẳng định: “Người ta có câu: “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, vì khi mình làm cha mẹ rồi thì mình sẽ thấy là không phải chỉ có tình yêu thương con cái là đủ, mà càng yêu thương con bao nhiêu thì mình càng phải có trách nhiệm với con, với gia đình của mình bấy nhiêu. Khi chúng ta đề cập đến rủi ro, điều đó không phải là làm cho mình lo hơn về những điều không may mà đó là cái nhìn rất thực tế để có phương án lo cho gia đình của mình, đặc biệt với con cái. Bằng cách sớm bảo vệ thông qua các hợp đồng bảo hiểm, chúng ta có thể chuẩn bị cho con một nền tảng tài chính tốt nhất để con có thể vươn xa”. MC Phan Anh cũng đã cùng MC Quang Bảo và gần 20.000 khán giả hô vang thông điệp “Sớm bảo vệ” để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần này trong cộng đồng.