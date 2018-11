Giấc mơ... 'thần đồng': Sớm nở tối tàn

Tuổi trẻ hoàng kim

Sau thành công của bộ phim Đất phương Nam, diễn viên nhí Hùng Thuận (vai An) bỗng vụt sáng thành sao. Dù lần đầu chạm ngõ nghệ thuật nhưng cậu bé khi đó chỉ mới hơn 12 tuổi đã để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Gương mặt ngây thơ, trong sáng, đôi mắt biết nói và lối diễn xuất hồn nhiên của sao nhí này còn nhận được sự đánh giá cao của các nhà phê bình khi cho rằng trong vai An, Hùng Thuận làm cho bộ phim thực sự là một tác phẩm chuyển thể xứng tầm với cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Đất rừng phương Nam - điều mà ít khi có bộ phim Việt nào làm được. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng Hùng Thuận là diễn viên nhỏ tuổi, gây ấn tượng nhất của điện ảnh Việt, là hình ảnh mà khán giả Việt có thể tự hào về nền điện ảnh nước nhà. Nhờ vai diễn đó, Hùng Thuận được giải Mai Vàng năm 1997.

Đáp ứng mong muốn của khán giả muốn gặp sao nhí này ngoài đời, các bầu sô đổ xô vào khai thác triệt để “Gà đẻ trứng vàng”. Những đêm ca nhạc, những show diễn ở các vùng quê, cái tên diễn viên Hùng Thuận luôn xuất hiện lớn băng rôn quảng cáo. Hùng Thuận xuất hiện trên sân khấu để đóng một trích đoạn, hát một vài ca khúc... dù chưa hay lắm nhưng có hề gì, khán giả chỉ cần nhìn gương mặt cậu là đủ.

Những bà mẹ bỉm sữa ngày xưa không ai là không biết bé Xuân Mai. Cô bé có đôi má hồng bầu bĩnh đi liền với những ca khúc thiếu nhi, “Nicname” Con cò bé bé của Xuân Mai cất tiếng hát vang trong các đĩa CD của mọi gia đình. Từ 2 tuổi, Xuân Mai đã phát hành album, tất cả đều nằm trong danh sách album bán chạy. Chưa tới 6 tuổi, Xuân Mai trở thành ca sĩ nhỏ tuổi nhất Việt Nam có liveshow riêng.

Vì nổi tiếng từ rất sớm, nên tuổi thơ của Xuân Mai là những ngày rong ruổi khắp mọi miền biểu diễn. Cô vào Nam ra Bắc chạy show, quay video clip, dù khi đó Xuân Mai còn chưa biết các mặt chữ, chưa biết đến một nốt nhạc. Nhiều người gán cho Xuân Mai là thần đồng âm nhạc Việt.

Tiếc nuối "thần đồng"

Có thể kể thêm vào danh sách này những Mai Phương (con gái đạo diễn Hồng Sển), Sao Mai (con gái đạo diễn Huy Thành), Phùng Ngọc (vai Cò trong “Đất phương Nam”), Vũ Long - Ngọc Trai nổi lên từ loạt phim “Kính vạn hoa” của TFS; dàn diễn viên nhí của phim truyền hình “Đội đặc nhiệm nhà C21” (VFC)… Tất cả đều vì nhiều lí do, giờ đã rẽ sang ngang làm nhưng ngành nghề không liên quan nhiều đến nghệ thuật.

Nhắc đến Phùng Ngọc (vai thằng Cò), nhiều người không khỏi xót xa. Sau vai diễn đầy ấn tượng trong Đất phương Nam, Phùng Ngọc cũng thử sức với vài phim nữa nhưng không thành công. Lý do, khán giả luôn nhớ Ngọc là cậu bé nhỏ nhắn, lanh lợi nhưng Phùng Ngọc lại trổ mã, lớn bổng theo thời gian. Có cách sống vô tư lại bị áp lực bởi vai diễn đã tạo ra, Phùng Ngọc dường như không có đủ nghị lực để đối mặt với thực tại và rồi xa dần showbiz.

Để mưu sinh, cậu bé Cò nổi tiếng ngày nào đã phải làm đủ nghề, từ đi cắt tóc cho tới chạy xe ôm, quản lý quán ăn. Gặp lại Phùng Ngọc, ít ai có thể ngờ cậu bé Cò đáng yêu ngày nào trong vai diễn giờ đã là anh chàng chạy xe ôm béo mập, đang vất vả mưu sinh ngày ngày trên chiếc xe cũ kỹ.

Còn cậu bé An ngày nào, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Hùng Thuận chuyển hướng làm ca sĩ. Hơn 7 năm theo nghiệp ca sĩ không thành công, Hùng Thuận quay lại với nghiệp diễn nhưng dường như năng khiếu trời cho ngày nào không còn nữa. Các phim Hùng Thuận đóng sau này không khiến khán giả nhớ tới. Anh từng tâm sự chính cái bóng của vai An trong Đất phương Nam đã khiến cho khán giả kỳ vọng ở Hùng Thuận nhiều hơn so với người khác. Và khi không đạt kỳ vọng như thế, khán giả nhanh chóng quên ngay.

“Thần đồng” Xuân Mai cũng không nằm ngoài quy luật “sớm nở tối tàn”. Cô bé vẫn đi hát nhưng không nhận được sự đón nhận của khán giả như trước. Bố mẹ cho Xuân Mai sang Mỹ để tiếp tục đầu tư nhiều hơn về âm nhạc nhưng cũng không ăn thua. Thị trường Mỹ có rất nhiều khác biệt. Năm 14 tuổi, Xuân Mai lại về Việt Nam với vài dự án âm nhạc nhưng rồi không thành công. Báo chí, khán giả hồ hởi đón nhận cô bé ban đầu nhưng rồi thất vọng khi Xuân Mai đã là một cô gái tuổi teen, không phải Con cò bé bé nhí nhảnh ngày nào. Và giọng hát thì cũng chỉ… thường thường bậc trung chứ không có gì đặc sắc. Xuân Mai bị lãng quên hoàn toàn, cô bé trở về Mỹ, lấy chồng sinh con khi vừa đến tuổi 20. Nghiệp ca sỹ của Xuân Mai coi như khép lại.

Theo Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa Nguyễn Thành Luân, hiện tượng những ngôi sao nhí nhưng lại bị lu mờ khi trưởng thành là điều bình thường, không chỉ có ở Việt Nam mà ngay tại Mỹ, nơi được coi là có hệ thống giáo dục tiên tiến và chính sách bảo vệ trẻ em tốt nhất. Những ngôi sao như Macaulay Culkin trong “Ở nhà một mình” hay Lindsay Lohan xinh đẹp ấn tượng lúc niên thiếu cũng do thành công quá sớm để rồi nhận thất bại khi lớn lên. “Hào quang đến với các bé quá sớm dẫn tới các bé không thể tự bảo vệ được mình trước sự cám dỗ của cuộc sống và chìm trong ảo vọng mình là tài năng, là kiệt xuất. Và khi ảo vọng đó mất đi, các bé bị mất thăng bằng là chuỵện đương nhiên. May thì các em còn gắng gượng để làm một người bình thường, còn có khi nguy hiểm hơn thì các em bị đổ vỡ, chìm sâu vào sự chán nản, bế tắc. Chính vì thế, tôi không mong các em thành công quá sớm”- TS Nguyễn Thành Luân phân tích.

Nói về chuyện nhưng ngôi sao nhí sớm tàn, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho rằng, hãy để các em được sống với tuổi thơ của mình. Và nếu duyên may vẫn còn, khi lớn lên các em hãy quyết định theo đuổi nghề diễn viên bằng việc đi học thêm về diễn xuất. Nếu muốn theo đường dài, các em phải sống trọn vẹn tuổi thơ của các em trước đã.

