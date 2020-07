Hà Tăng đích thân nấu cơm gà cho em chồng, Phillip Nguyễn xúc động nói cảm ơn

Quảng cáo

Mới đây, Phillip Nguyễn đã hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh món cơm gà do chị dâu chuẩn bị. Anh viết: “I am only suppose to have rice on weekends but… Thanks” (Tạm dịch: Tôi chỉ ăn cơm vào cuối tuần, nhưng… cảm ơn).

Hành động của Hà Tăng giúp cô tiếp tục ghi điểm và củng cố mối quan hệ với gia đình nhà chồng. Trước đó, Hà Tăng cũng tự tay lắc khoai tây - món ăn yêu thích của Tiên Nguyễn để chiều lòng em chồng. Có thể nói, dù chỉ là những hành động rất nhỏ nhưng đã đủ giúp tình cảm chị dâu - em chồng nhà Hà Tăng ngày càng gắn kết.

Kể từ sau khi kết hôn, Hà Tăng dần rút khỏi giới showbiz, tập trung vun vén gia đình và kinh doanh thêm. Cô được khen ngợi khi khéo chiều chồng, chăm con giỏi và hòa thuận với gia đình bên chồng.

Cách đây không lâu, em chồng Tăng Thanh Hà cũng có hành động đặc biệt dành cho nữ diễn viên. Theo đó, ái nữ nhà tỷ phú đã bất ngờ chia sẻ lại hình ảnh mới nhất của Hà Tăng trên tạp chí kèm lời khen ngợi: "My beautiful Hà" (Chị Hà xinh đẹp của tôi).

Đỗ Quyên