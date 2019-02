Hai Phượng - 'Canh bạc' cuối cùng của Ngô Thanh Vân

Cuối tháng 1/2019, thông tin bộ phim điện ảnh “Hai Phượng” của đạo diễn Lê Văn Kiệt hợp tác sản xuất cùng “đả nữ” Ngô Thanh Vân bị cấm chiếu vì những cảnh hành động quá bạo lực, khiến nhiều khán giả hoang mang.

Chia sẻ tại buổi công chiếu, đạo diễn cho biết: “Phim không công chiếu đúng như dự kiến, là do vấn đề trong khâu kiểm duyệt nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến doanh thu của phim, bản thân tôi không suy nghĩ nhiều về việc này. Tôi vẫn kỳ vọng đây là bộ phim sẽ đem lại doanh thu cao nhất phim Việt năm 2019”.

Bộ phim được đầu tư với kinh phí khủng, cầu kỳ trong khâu sản xuất, “đả nữ” chia sẻ để Hai Phượng được ra rạp như hiện nay giữa cô và Lê Văn Kiệt đã mất đến 4 năm lên ý tưởng, và gần 2 năm để hoàn thiện khâu kịch bản.

Từ trái qua: Đạo diễn Lê Văn Kiệt, Ngô Thanh Vân, diễn viên Phan Thanh Nhiên.

Đáng chú ý hơn, Ngô Thanh Vân cho biết Hai Phượng có thể sẽ là vai diễn "đả nữ" cuối cùng của mình để chuyển sang một vai trò mới đó là nhà sản xuất, đạo diễn phim với khao khát đem điện ảnh Việt vươn ra thế giới. “Giờ mà có ai mời tôi đóng phim hành động thì cát-xê phải 1 triệu đô tôi mới nhận lời vì cực quá”, Ngô Thanh Vân hài hước chia sẻ.

Nói về những khó khăn khi làm phim, Vân Ngô cho biết những màn võ thuật được thiết kế cho nhân vật Hai Phượng còn khá mới tại Việt Nam. Cô thậm chí còn bị stress nặng khi luyện tập bởi cứ lo cho động tác tay chân thì diễn xuất gương mặt lại trở nên vô hồn. Ngô Thanh Vân cũng thừa nhận vì tuổi tác nên cô không còn nhanh nhẹn, nhạy bén và có sức chịu đựng bền bỉ như 10 năm trước.

Lui về phía hậu trường, Ngô Thanh Vân mong muốn tạo ra một lứa diễn viên nối tiếp, kế thừa và phát triển những tham vọng ấp ủ của chính cô. “Tôi kỳ vọng nhiều ở bộ phim này, làm việc rất nghiêm túc thậm chí khi đóng phim tôi không nhớ mình đã phỉa chích bao nhiêu mũi tiêm giảm đau sau những pha hành động trên phim. Đầu tư nghiêm túc với mong muốn đưa điện ảnh Việt ra thế giới. Tôi cũng không ngại khi nói rằng phim sẽ kén khán giả Việt Nam vì yếu tố hành động chiếm khá nhiều thời lượng”, Ngô Thanh Vân thẳng thắn.

"Hai Phượng" là bộ phim hành động cuối cùng của Vân Ngô với tư cách diễn viên.

Trước một thị trường phim bão hòa, “đả nữ” cũng có những lo lắng về dòng phim và cách làm phim thương mại. Cô cho biết “Không thể so sánh với phim hài được. Thực ra thị trường nào cũng vậy, phim càng làm nhiều càng tốt. Nhưng phải có những bộ phim chất lượng, thị trường phim mới đi lên được.”

Tại sự kiện, Nhà sản xuất thông tin thêm đã ký kết thỏa thuận với Well Go USA Entertainment - một hãng phát hành nhiều phim hành động bom tấn Châu Á và Châu Âu. Phim sẽ ra mắt khán giả Mỹ vào ngày 1/3 và được công chiếu đầu tiên tại các tiểu bang Orange, Dallas, Houston, Falls Church, San Jose và sau đó sẽ là San Diego, Philadelphia, Portland, New York City, Seattle và các một số thành phố khác. Có thể nói, sau những bộ phim tết, sự xuất hiện của “Hai Phượng” - một bộ phim hành động được đầu tư kinh phí cao đã trở thành “món ăn” lạ miệng, có những tín hiệu tốt để hi vọng về nền điện ảnh Việt bùng nổ năm 2019.

Ngô Thanh Vân chính thức "nhường sân" cho lớp diễn viên trẻ.

Ngoài ra, bộ phim này vừa chính thức có tên tranh giải LHP châu Á Osaka lần thứ 14 tới đây. Trước đó tại Liên hoan phim Châu Á Osaka có hai bộ phim Việt tham gia tranh giải là “ Hồn Papa da con gái” (tác phẩm này được chọn chiếu vào lễ bế mạc của LHP) và “Cô ba Sài Gòn” lọt vào vòng tranh giải tuy nhiên lại trắng tay.

Nhã Khanh