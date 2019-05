Hailey Baldwin 'bỏ rơi' Justin Bieber, khoe lưng trên trên thảm đỏ Met Gala

Met Gala là dạ tiệc thời trang mở màn cho buổi triển lãm mùa xuân của Viện trang phục trực thuộc Viện bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, Mỹ. Sự kiện năm nay diễn ra vào ngày 6/5 tại New York, với chủ đề mới lạ và đặc biệt "Camp: Notes on Fashion", lấy cảm hứng từ bài tiểu luận Notes on Camp năm 1964 của nhà văn Susan Sontag. Với chủ đề này, khách mời tham dự năm nay phải có trang phục cường điệu, hào nhoáng lộng lẫy nhất.