Hàng ngàn sinh viên miền Tây cuồng nhiệt cùng các nghệ sỹ underground

JustaTee khiến bầu không khí nóng hơn bao giờ hết khi chiêu đãi hàng ngàn sinh viên miền Tây bằng các “hit bự” như Đã lỡ yêu em nhiều, Về nhà ăn Tết cùng các bản mashup sôi động Forever alone – Nóng, Call me your name – Tell me why.