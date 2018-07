Hàng nghìn người khỏa thân tại Úc dưới thời tiết 9 độ C để... chụp ảnh

Theo nhiều hãng tin quốc tế, sáng 9/7, hàng trăm người khỏa thân tụ tập tại bãi đậu xe của siêu thị Woolworth (Melbourne, Australia) để thực hiện bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật của dự án "Return of the Nude" do nhiếp ảnh gia người Mỹ, Spencer Tunick tổ chức, bất chấp thời tiết 9 độ C.