Hạnh Sino bất ngờ gợi cảm quyến rũ

Vội vàng yêu anh sẽ do ekip của Đinh Hà Uyên Thư thực hiện. Nữ đạo diễn này chính là người đứng đằng sau rất nhiều MV đình đám thời gian quan như Mr.Right (Isaac), Sống xa anh chẳng dễ dàng (Bảo Anh), Đừng ai nhắc về anh ấy (Trà My), What is love (Hồ Ngọc Hà), Tuổi hồng thơ ngây (Đàm Vĩnh Hưng),…