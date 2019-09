Hát theo nhưng lấn át cả giọng Bảo Thy, Thanh Duy bị ‘ném đá’

TPO - Thanh Duy lên tiếng xin lỗi khi dư luận chỉ trích anh về việc hát theo Bảo Thy khi cô thể hiện ca khúc "Please Tell Me Why" trên sân khấu “Ký ức vui vẻ” trong tập phát sóng mới đây.